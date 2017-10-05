Консерваторию в центре Новосибирска надолго окружили строительными лесами

После ремонта здание сохранит исторический облик

На улице Советской в центре Новосибирска начался ремонт здания государственной консерватории имени Глинки.





Днём 5 октября корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил, что у главного фасада здания со стороны Советской рабочие начали ставить строительные леса, во внутреннем дворе консерватории они появились в сентябре.







«Мы много лет ждали этого ремонта и наконец его получили. Первые заявки на этот ремонт мы начали отправлять в Москву лет семь назад. Этот ремонт — первый столь масштабный ремонт крыши и фасадов консерватории за всю историю её существования. Ремонтироваться будут все фасады, будут заменяться все окна. Будет ремонтироваться крыша, причём ремонт будет очень серьёзный — с заменой кровли, в некоторых местах с заменой стропил. На всё это отводится год, плановый срок окончания работ — это октябрь 2018 года», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ и.о. ректора консерватории Константин Курленя.







Курленя отметил, что в ремонт не вошла только крыша над большим залом, деньги на это ещё не выделены.







«Сейчас ещё строятся леса, дальше поставят забор. Будет полный сбив штукатурки, работа и пыльная, и грязная, надо и людей, идущих по улице, обезопасить. Год простоим в лесах, но мы очень рады, мы долго этого добивались. Мы будем работать так же, как работали всегда. Ремонт, конечно, приносит нам определённые неудобства, но людей, которые не согласны их терпеть, у нас нет, потому что ремонт — для нас самая насущная проблема», — подчеркнул Константин Курленя.







Сегодня рабочие продолжают монтировать леса





Работы продлятся до следующей осени





За две прошедшие недели рабочие успели сбить часть старой штукатурки со стен. Руководитель консерватории отметил, что после ремонта здание сохранит свой исторический облик. «Всё согласовано со службой охраны памятников — здесь не будет никаких скандалов. Предусмотрено проектом, что останется и цвет фасадов, и форма всех карнизов, и форма всех капителей на колоннах. Всё останется таким, каким оно было изначально. Мы не заинтересованы ни в каких модернизациях», — сказал и.о. ректора.





Константин Курленя затруднился оценить стоимость ремонта. Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправила запрос об этом в Министерство культуры РФ.







Здание консерватории — памятник регионального значения, оно построено в 1923–1924 годах известным архитектором Андреем Крячковым и впоследствии было расширено, ему надстроили два этажа и сделали пристройки по краям.





Задний фасад консерватории до начала реконструкции





Главный фасад консерватории со стороны улицы Советской





НГС.НОВОСТИ включали обшарпанный задний фасад консерватории в фоторепортаж-игру — в ней известные новосибирские здания надо было угадать по задворкам.