Дорогу возле «Снежной мили» перекрыли из-за ремонта теплотрассы

На улице Обской начали ремонтировать теплотрассу

Жители улицы Обской в Октябрьском районе Новосибирска на полторы недели лишились прямого выезда к «Речному вокзалу».







Сегодня, 5 октября, рабочие полностью закрыли проезд по улице Обской в районе строящегося многофункционального комплекса «Снежная миля» (улица Большевистская, 14 стр.).





«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Завершение работ запланировано на 16 октября», — пояснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.





Объехать перекрытый участок можно по улице Большевистской



