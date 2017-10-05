Дорогу возле «Снежной мили» перекрыли из-за ремонта теплотрассы

На улице Обской начали ремонтировать теплотрассу
На улице Обской начали ремонтировать теплотрассу

Жители улицы Обской в Октябрьском районе Новосибирска на полторы недели лишились прямого выезда к «Речному вокзалу».


Сегодня, 5 октября, рабочие полностью закрыли проезд по улице Обской в районе строящегося многофункционального комплекса «Снежная миля» (улица Большевистская, 14 стр.).


«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Завершение работ запланировано на 16 октября», — пояснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.


Объехать перекрытый участок можно по улице Большевистской
Объехать перекрытый участок можно по улице Большевистской


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