Дорогу возле «Снежной мили» перекрыли из-за ремонта теплотрассы
Жители улицы Обской в Октябрьском районе Новосибирска на полторы недели лишились прямого выезда к «Речному вокзалу».
Сегодня, 5 октября, рабочие полностью закрыли проезд по улице Обской в районе строящегося многофункционального комплекса «Снежная миля» (улица Большевистская, 14 стр.).
«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Завершение работ запланировано на 16 октября», — пояснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
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Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)