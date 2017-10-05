Сайлент Хилл на Оби: красивые фото утреннего тумана в Новосибирске
Утром 5 октября на Новосибирск опустился густой молочный туман — фотокорреспонденты НГС.НОВОСТИ сделали красивые снимки окутанного дымкой утреннего города.
Ночью температура в Новосибирске опускалась до –1 градуса. В пригороде было до –3 градусов. Кроме того, окрестности накрыло туманом, из-за которого видимость ухудшилась до 200 м, сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.
Утром проснувшиеся новосибирцы стали активно фотографировать серую пелену тумана и делиться снимками в социальных сетях. Не могла пройти мимо этого природного явления и редакция НГС.НОВОСТИ.
«Туман формируется обычно при росте атмосферного давления, при ослаблении ветра, при высокой влажности в приземном слое», — объяснял ранее пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой