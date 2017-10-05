Сайлент Хилл на Оби: красивые фото утреннего тумана в Новосибирске

Утром 5 октября на Новосибирск опустился густой молочный туман — фотокорреспонденты НГС.НОВОСТИ сделали красивые снимки окутанного дымкой утреннего города.







Утренний туман над Обью был настолько сильным, что левый берег с правого просматривался с трудом





Ночью температура в Новосибирске опускалась до –1 градуса. В пригороде было до –3 градусов. Кроме того, окрестности накрыло туманом, из-за которого видимость ухудшилась до 200 м, сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.







Реконструкция набережной продолжается, несмотря на погоду





Утром проснувшиеся новосибирцы стали активно фотографировать серую пелену тумана и делиться снимками в социальных сетях. Не могла пройти мимо этого природного явления и редакция НГС.НОВОСТИ.







Город утонул в серовато-молочной дымке





Рассеиваться туман начал ближе к 11:00





«Туман формируется обычно при росте атмосферного давления, при ослаблении ветра, при высокой влажности в приземном слое», — объяснял ранее пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Зима подбирается всё ближе и ближе



