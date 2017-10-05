Сайлент Хилл на Оби: красивые фото утреннего тумана в Новосибирске

Утром 5 октября на Новосибирск опустился густой молочный туман — фотокорреспонденты НГС.НОВОСТИ сделали красивые снимки окутанного дымкой утреннего города.


Утренний туман над Обью был настолько сильным, что левый берег с правого просматривался с трудом
Утренний туман над Обью был настолько сильным, что левый берег с правого просматривался с трудом


Ночью температура в Новосибирске опускалась до –1 градуса. В пригороде было до –3 градусов. Кроме того, окрестности накрыло туманом, из-за которого видимость ухудшилась до 200 м, сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.


Реконструкция набережной продолжается, несмотря на погоду
Реконструкция набережной продолжается, несмотря на погоду


Утром проснувшиеся новосибирцы стали активно фотографировать серую пелену тумана и делиться снимками в социальных сетях. Не могла пройти мимо этого природного явления и редакция НГС.НОВОСТИ.


Город утонул в серовато-молочной дымке
Город утонул в серовато-молочной дымке


Рассеиваться туман начал ближе к 11:00
Рассеиваться туман начал ближе к 11:00


«Туман формируется обычно при росте атмосферного давления, при ослаблении ветра, при высокой влажности в приземном слое», — объяснял ранее пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Зима подбирается всё ближе и ближе
Зима подбирается всё ближе и ближе


Прочтений: 4097
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено