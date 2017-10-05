Гостья из Японии подарила медвежонку Ростику новую игрушку

Ростик не расстается с новым поплавком

В Новосибирском зоопарке у белого медвежонка Ростика появилась новая игрушка — жёлтый поплавок.







«Игрушку подарила гостья из Японии Чихиро Канеко, сегодня она уже улетает», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ фотограф-любитель Анна Новикова. Анна отметила, что часто бывает в зоопарке и отслеживает все события, которые там происходят.





Похожая игрушка у Ростика уже есть, но она больше похожа на ракету. Её медвежонку в январе подарила другая гостья из Японии, отметила фотограф.





Чихиро Канеко (слева) — поклонница белых медведей из Новосибирского зоопарка





На заднем плане рядом с белым шаром стоит предыдущий подарок из Японии, похожий на жёлтую ракету





В декабре Ростику исполнится два года. С марта он живёт отдельно от родителей, на той же аллее, где и бурые медведи. Это второй детёныш Кая и Герды. Первенец четы белых медведей — Шилка — сейчас живёт в Японии. Её зовут Ичи-чан.





Белых медведей из Новосибирского зоопарка любят не только в Японии, но и в других странах мира. Животным нередко присылают подарки из-за рубежа. Например, Каю с Гердой этим летом из Германии прислали большие белые мячи из крепкого пластика.