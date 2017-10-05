Машину новосибирца обстреляли возле колонии в Первомайском районе

Перестрелка произошла на улице Звёздной

Вооружённые люди обстреляли машину новосибирца, проезжавшего мимо исправительной колонии № 3 в Первомайском районе.







Около 11:00 в среду, 4 октября, 33-летний Вячеслав Р. на Toyota Harrier выехал из дома на улице Звёздной, 5. Мужчина поехал к маме, после чего собирался в банк, рассказала жена пострадавшего Юлия.







«Сначала никто не стрелял, была тишина. Доезжает муж до ИК-3, и с двух сторон, с обочин, люди в гражданской одежде начинают в него стрелять. Он, естественно, наклонился, начал тормозить, и машина зацепила "ГАЗель". Они (стрелявшие. — К.Е.) подошли, разбили окна, вытащили его из машины и начали бить — ударили два раза головой об асфальт, пинали. В машине прострелили бензобак, в подголовнике застряла пуля — мы её отдали в Следственный комитет. Муж лежал в бензине, у него сейчас вокруг живота ожоги», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жена пострадавшего Юлия.





По словам Юлии, её муж сначала подумал, что на него напали какие-то бандиты. А когда на Вячеслава стали надевать наручники, он начал спрашивать: «Что вы делаете? Что я сделал такого?».







Мужчине ничего не объяснили, но в это время мимо проезжала другая машина, Toyota Camry, — «с бандитами, которых и должны были захватить», продолжает Юлия. Несколько оперативников держали Вячеслава, а другие начали стрелять в «Камри», но машине удалось выехать на Бердское шоссе.







Чуть позже на место происшествия приехали сотрудники полиции, Следственного комитета, «скорая помощь». «Никто не ушёл, те, кто стрелял, с нами там стояли», — рассказывает Юлия. Она считает, что его мужа обстреляли сотрудники уголовного розыска.





Сейчас новосибирец на обследовании — врачи выясняют, какие травмы он получил.





В пресс-службе полиции на момент публикации новости никаких комментариев не дали, сказав, что проверяют информацию.





В июне 2017 года новосибирские полицейские проверяли информацию о стрельбе по автомобилю во дворе дома в микрорайоне «Родники». Тогда один из жителей «услышал признаки выстрелов, а когда спустился, то обнаружил, что в его машине разбито стекло, и предположил, что стреляли из дома».

