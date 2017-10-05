Дело о жестоком убийстве ветерана ВОВ на улице Лермонтова отправили в суд

Ветеран попросил своего соседа починить ему дверь, а тот набросился на него с ножом

32-летнего новосибирца обвинили в убийстве своего соседа — 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Они жили в доме на улице Лермонтова, 36 в Центральном районе города.







«2 января потерпевший попросил обвиняемого починить ему входную дверь. Тот под этим предлогом пришёл к нему в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошёл конфликт — его причины обвиняемый не помнит. Он взял на кухне нож и зарезал ветерана», — рассказали в пресс-службе регионального СКР и добавили, пенсионер жил один, также у него была частично ампутирована правая нога.





От нескольких ударов ножом он скончался на месте происшествия. Обвиняемый попытался скрыться, но его нашли в течение суток и отправили в СИЗО.







Следователи выяснили, что задержанного ранее судили 11 раз — за кражи, разбои, причинение вреда здоровью, угрозу убийства и другие преступления. Теперь в отношении него возбудили ещё одно уголовное дело — по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему грозит до 20 лет тюрьмы и даже пожизненное заключение.





Дело направили в суд.







Ранее следователи выяснили подробности другого убийства — на прошлой неделе новосибирец зарезал 19-летнюю студентку НГТУ.

