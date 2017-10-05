Мэрия решила снести гостиницу «Турист» на площади Маркса


Локоть заявил, что недострой портит вид в новом сквере, поэтому его нужно снести
Локоть заявил, что недострой портит вид в новом сквере, поэтому его нужно снести

Сегодня, 5 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время акции по благоустройству сквера на площади Карла Маркса заявил, что левобережье лишится одного из самых известных долгостроев.


«Необходимо решить вопрос с долгостроем. Недострой портит вид, очень сложно предположить, что из этой конструкции что-то получится. Придется принимать решение о разборе и сносе этого здания. Мы ведём переговоры с собственником, он обещал снести в 2015 году, но, видимо, кризис помешал. Надеюсь, в ближайшее время мы договоримся с собственником», — рассказал Анатолий Локоть.


По словам градоначальника, снос гостиницы «Турист» не повредит новому скверу. Назвать конкретные сроки и стоимость демонтажа Анатолий Локоть не смог. 


Почти 100 лет власти строят планы реконструкции злосчастной территории, но на ней лишь множатся безликие торговые павильоны. Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали про самые интересные проекты возрождения площади Маркса, созданные в разные годы.

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