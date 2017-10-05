Грузовик и Land Cruiser сплющили Nissan на трассе М52 под Новосибирском — погиб человек

Авария случилась около 9:00 в Искитимском районе
Авария случилась около 9:00 в Искитимском районе

Утром 5 октября на трассе М52 в Искитимском районе Новосибирской области случилась серьёзная авария — водитель внедорожника выехал на «встречку» и столкнулся с тремя автомобилями.


Авария случилась в 8:55 на 63-м км Чуйского тракта, неподалёку от посёлка Ложок.


Внедорожник Toyota Land Cruiser ехал по трассе со стороны Новосибирска в сторону Черепаново. Внезапно он выехал на встречную полосу там, где обгон был запрещён, и врезался в три машины. Сначала Toyota боком задела грузовик Scania, а после этого врезалась в легковой Nissan. Затем Toyota Land Cruiser и Nissan столкнулись с грузовиком Mercedes, который ехал следом за японской легковушкой.


33-летний водитель Nissan ехал утром в сторону Новосибирска
33-летний водитель Nissan ехал утром в сторону Новосибирска


«Погиб водитель Nissan, мужчина в возрасте 33 лет, водитель Toyota Land Cruiser получил травмы», — рассказали НГС.НОВОСТИ в отделении ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Искитимский». 


На фотографиях с места аварии видно, что Nissan получил значительные повреждения передней и задней части — машину практически сдавило.


Затор образовался в районе посёлка Ложок
Затор образовался в районе посёлка Ложок


По данным сервиса Яндекс.Пробки на 11:20, на Чуйском тракте образовался длинный затор как в сторону Новосибирска, так и в обратном направлении.


На оживлённых трассах нередко случаются массовые аварии, причины бывают разные. Например, в июле на М52 произошло ДТП с участием сразу семи автомобилей. По информации издания «АвтоБердск», аварию спровоцировал водитель Lexus, который признался, что уснул за рулём.

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