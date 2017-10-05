Стали бросать машины на дороге: власти запретили парковаться на улице Театральной
Власти Новосибирска запретят парковаться на улице Театральной — после того как газоны оградили бетонными полусферами, машины стали бросать прямо на дороге.
«После того как поставили эти сферы, машины стали бросать прямо на дороге. А дорога после этого получилась узкая, в одну полосу. Поэтому там знаки ещё предусмотрели», — пояснил НГС.НОВОСТИ депутат Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Прибаловец.
Останавливаться и парковаться машинам с 25 октября запретят по чётной и нечётной сторонам улицы Театральной: около домов
В конце сентября на обочине улицы Театральной появились бетонные полусферы. Машины постоянно парковались под окнами домов
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Ксения Евдокимова
Фото vk.com/deputatpribalovec (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)