Стали бросать машины на дороге: власти запретили парковаться на улице Театральной

Бетонные полусферы появились на обочине улицы в сентябре
Бетонные полусферы появились на обочине улицы в сентябре

Власти Новосибирска запретят парковаться на улице Театральной — после того как газоны оградили бетонными полусферами, машины стали бросать прямо на дороге.


«После того как поставили эти сферы, машины стали бросать прямо на дороге. А дорога после этого получилась узкая, в одну полосу. Поэтому там знаки ещё предусмотрели», — пояснил НГС.НОВОСТИ депутат Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Прибаловец.


Останавливаться и парковаться машинам с 25 октября запретят по чётной и нечётной сторонам улицы Театральной: около домов № 42, 44 и 35–39. На дороге поставят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», рассказали в пресс-центре мэрии.


В конце сентября на обочине улицы Театральной появились бетонные полусферы. Машины постоянно парковались под окнами домов № 37 и 39 — жители задыхались от выхлопных газов и жаловались, что под колёсами оказались уничтожены газоны.


Теперь машинам нельзя парковаться на улице Театральной
Теперь машинам нельзя парковаться на улице Театральной


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