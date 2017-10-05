Стали бросать машины на дороге: власти запретили парковаться на улице Театральной

Бетонные полусферы появились на обочине улицы в сентябре

Власти Новосибирска запретят парковаться на улице Театральной — после того как газоны оградили бетонными полусферами, машины стали бросать прямо на дороге.







«После того как поставили эти сферы, машины стали бросать прямо на дороге. А дорога после этого получилась узкая, в одну полосу. Поэтому там знаки ещё предусмотрели», — пояснил НГС.НОВОСТИ депутат Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Прибаловец.





Останавливаться и парковаться машинам с 25 октября запретят по чётной и нечётной сторонам улицы Театральной: около домов № 42 , 44 и 35–39. На дороге поставят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», рассказали в пресс-центре мэрии.







В конце сентября на обочине улицы Театральной появились бетонные полусферы. Машины постоянно парковались под окнами домов № 37 и 39 — жители задыхались от выхлопных газов и жаловались, что под колёсами оказались уничтожены газоны.







Теперь машинам нельзя парковаться на улице Театральной



