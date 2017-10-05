На Сибиряков-Гвардейцев и проспекте Дзержинского отключили светофоры: машины встали в пробках





Отключение светофоров — плановое, пояснили в СМЭУ

В Новосибирске утром 5 октября отключили светофоры на перекрёстке проспекта Дзержинского и улицы Трикотажная, а также на перекрёстке Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко — машины застряли в заторах.





«Это плановое отключение, все службы о нём уведомлены», — сообщили НГС.НОВОСТИ в специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).





Светофоры на перекрёстке проспекта Дзержинского и улицы Трикотажная перестали работать в 7:00. Энергетики проводят плановые работы на электросетях. Подключить светофоры планируется сегодня в 17:00.





По информации сервиса Яндекс.Пробки, на перекрёстке собрались пробки на обеих улицах.





На перекрёстке проспекта Дзержинского и улицы Трикотажной машины встали в пробку





Также временно отключены светофоры на левом берегу, на перекрёстке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Их подключат к 12:00. На этом перекрёстке заторы оказались более сложными, чем на проспекте Дзержинского.





На перекрёстке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко





СМЭУ уделяет пристальное внимание работе светофоров в городе, следит за их исправностью. Наряду с этим на улицах появляются и новые светофоры. Так, на прошлой неделе на перекрёстке улиц Учительской и Авиастроителей в Дзержинском районе начали работать новые светодиодные светофоры с обратным отсчётом.