Алексей Кортнев вышел на сцену Дома учёных в домашнем халате





Концерт состоял из двух отделений и длился дольше двух часов

Вечером 4 октября в Академгородке отыграла концерт группа «Несчастный случай» во главе с Алексеем Кортневым.





Музыканты спели лучшие песни, в том числе «Шла Саша по шоссе», «График», «Патриот», «Овощное танго», «Сел и поехал», «05-07-033» и другие.







Концерт был заявлен как «халатный» и походил на квартирник времен 80-х. Пространство на сцене было стилизовано под советскую кухню, посередине стоял большой стол с угощениями, вокруг которого и расселись музыканты.









Перед каждой песней на сцену поднимались зрители, которые могли почувствовать себя гостями в квартире артистов и выпить чая, сока, наливки или поесть бутербродов с фруктами. В итоге за 2 с лишним часа выступления за столом побывала практически треть зала Дома учёных. Новосибирцы делали селфи с музыкантами, брали автографы и дарили подарки.







Публикация от Татьяна Казанцева (@tattiikazantseva) Окт 4 2017 в 8:51 PDT





В перерывах между песнями Алексей Кортнев отвечал на вопросы из зала. Например, он рассказал, что изменилось в Академгородке за последние 30 лет — первый концерт в Академе артисты дали в 1987 году.







«Вы знаете, изменились сосны, они стали выше домов на [Морском] проспекте. Обратите внимание на их формы — дерево растёт вдоль дома, затем начинает отклоняться, а потом выравнивается. Вот все дома такой формы», — поделился Кортнев.







Также музыкант рассказал, почему до сих пор не написал песню про Новосибирск. Алексей честно признался, что «не получается»: «Песни о городах пишутся, когда тебе в городе было хорошо и плохо одновременно, а если тут, в Новосибирске, мне всегда хорошо, что писать, панегирик что ли?» — сказал артист.











В общей сложности Кортнев ответил почти на два десятка вопросов, ответы на большинство из которых звучали в привычной артисту шутливой манере.







После основной части концерта музыканты вышли на бис и спели песни «Бэтмэн», «Армагеддон» и «Что ты имела в виду?».







Ещё одно выступление «Несчастного случая» в Новосибирске состоится в пятницу, 6 октября. Музыканты выйдут на сцену ДКЖ.







Этим летом новосибирцы также могли услышать группу «Несчастный случай» на Дне города, 25 июня. Музыканты были хедлайнерами концерта на площади Ленина. В интервью корреспонденту НГС.НОВОСТИ Алексей Кортнев тогда признался, что Новосибирск всегда очень тепло встречает музыкантов и поделился тем, что «у города очень достойное лицо».