Алексей Кортнев вышел на сцену Дома учёных в домашнем халате
Вечером 4 октября в Академгородке отыграла концерт группа «Несчастный случай» во главе с Алексеем Кортневым.
Музыканты спели лучшие песни, в том числе «Шла Саша по шоссе», «График», «Патриот», «Овощное танго», «Сел и поехал», «05-07-033» и другие.
Концерт был заявлен как «халатный» и походил на квартирник времен 80-х. Пространство на сцене было стилизовано под советскую кухню, посередине стоял большой стол с угощениями, вокруг которого и расселись музыканты.
Перед каждой песней на сцену поднимались зрители, которые могли почувствовать себя гостями в квартире артистов и выпить чая, сока, наливки или поесть бутербродов с фруктами. В итоге за 2 с лишним часа выступления за столом побывала практически треть зала Дома учёных. Новосибирцы делали селфи с музыкантами, брали автографы и дарили подарки.
В перерывах между песнями Алексей Кортнев отвечал на вопросы из зала. Например, он рассказал, что изменилось в Академгородке за последние 30 лет — первый концерт в Академе артисты дали в 1987 году.
«Вы знаете, изменились сосны, они стали выше домов на [Морском] проспекте. Обратите внимание на их формы — дерево растёт вдоль дома, затем начинает отклоняться, а потом выравнивается. Вот все дома такой формы», — поделился Кортнев.
Также музыкант рассказал, почему до сих пор не написал песню про Новосибирск. Алексей честно признался, что «не получается»: «Песни о городах пишутся, когда тебе в городе было хорошо и плохо одновременно, а если тут, в Новосибирске, мне всегда хорошо, что писать, панегирик что ли?» — сказал артист.
В общей сложности Кортнев ответил почти на два десятка вопросов, ответы на большинство из которых звучали в привычной артисту шутливой манере.
После основной части концерта музыканты вышли на бис и спели песни «Бэтмэн», «Армагеддон» и «Что ты имела в виду?».
Ещё одно выступление «Несчастного случая» в Новосибирске состоится в пятницу, 6 октября. Музыканты выйдут на сцену ДКЖ.
Этим летом новосибирцы также могли услышать группу «Несчастный случай» на Дне города, 25 июня. Музыканты были хедлайнерами концерта на площади Ленина. В интервью корреспонденту НГС.НОВОСТИ Алексей Кортнев тогда признался, что Новосибирск всегда очень тепло встречает музыкантов и поделился тем, что «у города очень достойное лицо».
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Ольга Власова
Фото автора (1), instargam.com/tattiikazantseva (2), instargam.com/seraphim_id (3)
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