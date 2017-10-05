Правительство НСО опровергло очередные слухи об отставке Городецкого

В правительстве Новосибирской области опровергли слухи о том, что Городецкий написал заявление об отставке
В правительстве Новосибирской области опровергли слухи о том, что Городецкий написал заявление об отставке

Утром 5 октября издание «Федерал Пресс» сообщило, что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий написал заявление об отставке после визита в администрацию президента — в правительстве области информацию опровергли.


«По поводу тиражируемых слухов о якобы имевшем место вчера визите губернатора Новосибирской области в администрацию президента и написании заявления об отставке сообщаю, что информация не соответствует действительности. Вчера губернатор ездил на совещание в Минтранс, в администрации президента не был», — сообщил руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов.


Издание «Федерал Пресс» со ссылкой на источник в администрации президента сообщает, что официально об отставке Владимира Городецкого объявят позже, когда администрация президента определится с преемником.


«Среди потенциальных кандидатов на пост губернатора Новосибирской области фигурируют заместитель полпреда в Сибирском федеральном округе Вадим Головко и руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков», — цитирует издание своего источника.


Сообщения о грядущей отставке Владимира Городецкого появляются в СМИ уже не в первый раз. Полномочия действующего губернатора Владимира Городецкого истекают только в 2019 году, официальных заявлений о его отставке Кремль не делал, а сам он уже откровенно признавался, что сплетни об отставке только мешают работать.


А пока журналисты и политологи не прекращают обсуждать вероятную дату увольнения и наперебой называют сменщиков губернатора Владимира Городецкого, НГС.НОВОСТИ собрали имена «претендентов» на пост руководителя НСО и предлагают читателям сделать свой выбор.

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