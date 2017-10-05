Иномарка снесла ограждение и дорожный знак на проспекте Дзержинского

Утром 5 октября «Ниссан» столкнулся с «Ауди» на проспекте Дзержинского около «Берёзовой рощи», а потом отлетел в ограждение и снёс дорожный знак.







После столкновения «Ниссан» оказался сильно помят





Авария случилась в 7:37 напротив торгово-офисного центра «Солнечный» на проспекте Дзержинского, 1/1.







«Audi не дал закончить проезд перекрёстка Nissan Expert, из-за чего "Ниссан" после столкновения с Audi отлетел в ограждение, а потом — в знак "Пешеходный переход" и светофор», — рассказали аварийные комиссары ГК «Аварком».







По их данным, в аварии никто не пострадал.







Место аварии





Во время аварий новосибирские автомобилисты довольно часто сносят дорожное ограждение. Недавно на перекрестке Воинской и Никитина в Октябрьском районе Volkswagen Passat уходил от столкновения с LADA Granta и врезался в металлический забор.