Иномарка снесла ограждение и дорожный знак на проспекте Дзержинского

Утром 5 октября «Ниссан» столкнулся с «Ауди» на проспекте Дзержинского около «Берёзовой рощи», а потом отлетел в ограждение и снёс дорожный знак.


После столкновения «Ниссан» оказался сильно помят
После столкновения «Ниссан» оказался сильно помят


Авария случилась в 7:37 напротив торгово-офисного центра «Солнечный» на проспекте Дзержинского, 1/1.


«Audi не дал закончить проезд перекрёстка Nissan Expert, из-за чего "Ниссан" после столкновения с Audi отлетел в ограждение, а потом — в знак "Пешеходный переход" и светофор», — рассказали аварийные комиссары ГК «Аварком».


По их данным, в аварии никто не пострадал.


Место аварии
Место аварии


Во время аварий новосибирские автомобилисты довольно часто сносят дорожное ограждение. Недавно на перекрестке Воинской и Никитина в Октябрьском районе Volkswagen Passat уходил от столкновения с LADA Granta и врезался в металлический забор.

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