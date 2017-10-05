Туман и заморозки: машины новосибирцев покрылись ледяной коркой

Утром 5 октября Новосибирск накрыли туман и заморозки — машины автомобилистов покрылись ледяной коркой.







«Отскребаем первые заморозки», — написал около 7 утра читатель в редакцию НГС.НОВОСТИ и прислал фотографию своей машины, лобовое стекло которой покрылось ледяной коркой.







Стекло машины покрылось льдом





Судя по сайту Западно-Сибирского УГМС, ночью в Новосибирске температура опустилась до –1 градуса. В пригороде было до –3 градусов, а также туманы, из-за которых видимость ухудшилась до 200 метров.







Новосибирцы в своих соцсетях выкладывают фотографии ночного и утреннего тумана: город был покрыт плотной серой пеленой.







Когда очутился в произведении Стивена Кинга #туман #мгла #холод Публикация от Valkovich Viacheslav (@valkovichvv) Окт 4 2017 в 3:15 PDT





Эпичное утро🌁#судныйдень#самыйтяжёлый Публикация от Ирина Ульченко (Васильева) (@irinka_ulchenko) Окт 4 2017 в 5:18 PDT









Утренний туман на Западном жилмассиве





В начале недели новосибирские синоптики говорили, что ночные температуры по области будут опускаться до –5 градусов. В связи с этим автомобилисты начали активную замену летней автомобильной резины на зимнюю.