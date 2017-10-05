Туман и заморозки: машины новосибирцев покрылись ледяной коркой

Утром 5 октября Новосибирск накрыли туман и заморозки — машины автомобилистов покрылись ледяной коркой.


«Отскребаем первые заморозки», — написал около 7 утра читатель в редакцию НГС.НОВОСТИ и прислал фотографию своей машины, лобовое стекло которой покрылось ледяной коркой.


Стекло машины покрылось льдом
Стекло машины покрылось льдом


Судя по сайту Западно-Сибирского УГМС, ночью в Новосибирске температура опустилась до –1 градуса. В пригороде было до –3 градусов, а также туманы, из-за которых видимость ухудшилась до 200 метров.


Новосибирцы в своих соцсетях выкладывают фотографии ночного и утреннего тумана: город был покрыт плотной серой пеленой.


Когда очутился в произведении Стивена Кинга #туман #мгла #холод

Публикация от Valkovich Viacheslav (@valkovichvv)


Эпичное утро🌁#судныйдень#самыйтяжёлый

Публикация от Ирина Ульченко (Васильева) (@irinka_ulchenko)



Утренний туман на Западном жилмассиве
Утренний туман на Западном жилмассиве


В начале недели новосибирские синоптики говорили, что ночные температуры по области будут опускаться до –5 градусов. В связи с этим автомобилисты начали активную замену летней автомобильной резины на зимнюю.

Прочтений: 3601
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено