Туман и заморозки: машины новосибирцев покрылись ледяной коркой
Утром 5 октября Новосибирск накрыли туман и заморозки — машины автомобилистов покрылись ледяной коркой.
«Отскребаем первые заморозки», — написал около 7 утра читатель в редакцию НГС.НОВОСТИ и прислал фотографию своей машины, лобовое стекло которой покрылось ледяной коркой.
Судя по сайту Западно-Сибирского УГМС, ночью в Новосибирске температура опустилась до –1 градуса. В пригороде было до –3 градусов, а также туманы, из-за которых видимость ухудшилась до 200 метров.
Новосибирцы в своих соцсетях выкладывают фотографии ночного и утреннего тумана: город был покрыт плотной серой пеленой.
В начале недели новосибирские синоптики говорили, что ночные температуры по области будут опускаться до –5 градусов. В связи с этим автомобилисты начали активную замену летней автомобильной резины на зимнюю.
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Ксения Евдокимова
Фото читателей НГС (1), instagram.com (2-4)
Фото на превью Стаса Соколова (5)