Жители более пятидесяти домов в Кировском районе остались ночью без света

По ударом оказались дома на Петухова, Зорге и Сибиряков-Гвардейцев

Более пятидесяти домов в Кировском районе остались сегодня ночью без электричества.







По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», аварийное отключение произошло около четырех утра. Без света сидят жители домов по улице Сибиряков-Гвардейцев, Зорге и Петухова.







НГС.НОВОСТИ не удалось получить оперативный комментарий у аварийных служб города.







В Новосибирске аварийные отключения случаются регулярно. В конце сентября без света осталось почти 400 домов рядом с Заельцовским бором.

