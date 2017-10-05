Жители более пятидесяти домов в Кировском районе остались ночью без света
Более пятидесяти домов в Кировском районе остались сегодня ночью без электричества.
По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», аварийное отключение произошло около четырех утра. Без света сидят жители домов по улице Сибиряков-Гвардейцев, Зорге и Петухова.
НГС.НОВОСТИ не удалось получить оперативный комментарий у аварийных служб города.
В Новосибирске аварийные отключения случаются регулярно. В конце сентября без света осталось почти 400 домов рядом с Заельцовским бором.
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Сергей Жигальцев
Фото из архива НГС, скриншот карты «Мой Новосибирск» (2)