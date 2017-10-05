Жители более пятидесяти домов в Кировском районе остались ночью без света

По ударом оказались дома на Петухова, Зорге и Сибиряков-Гвардейцев 
По ударом оказались дома на Петухова, Зорге и Сибиряков-Гвардейцев 

 Более пятидесяти домов в Кировском районе остались сегодня ночью без электричества.


По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», аварийное отключение произошло около четырех утра. Без света сидят жители домов по улице Сибиряков-Гвардейцев, Зорге и Петухова.

Жители более пятидесяти домов в Кировском районе остались ночью без света


НГС.НОВОСТИ не удалось получить оперативный комментарий у аварийных служб города. 


В Новосибирске аварийные отключения случаются регулярно. В конце сентября без света осталось почти 400 домов рядом с Заельцовским бором.

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