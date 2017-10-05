Хоккей: «Сибирь» одержала победу над ХК «Сочи»

Исход нельзя было предугадать до последнего момента

В ходе напряженной схватки новосибирские хоккеисты взяли верх над соперниками из ХК «Сочи» в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).







Исход встречи решил нападающий Александр Бергстрём, забивший на 63 минуте сражения в овертайме финальную шайбу. Итог матча — 4:3 в пользу новосибирской команды.







Ворота защищал Александр Салак.







«Матч был хорошим, держал в напряжении с начала и до конца и до последнего было непонятно, кто победит. Шутили сегодня, что одно ясно точно: победит сегодня Зубов! Благодарен своим ребятам за самоотверженность, много играли в меньшинстве, подводит нас, к сожалению, дисциплина. Бригады большинства здорово отработали - три из четырех реализовали. А вот игра пять на пять свою ложку дегтя нам добавила», — цитирует Павла Зубова, главного тренера «Сибири», официальная страница клуба в социальной сети «Вконтакте».







Предыдущий выездной матч с казанским «Ак Барсом» завершился поражением. Сибиряки уступили принимающей стороне со счетом 3:1 в пользу казанской команды.

