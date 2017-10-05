Хоккей: «Сибирь» одержала победу над ХК «Сочи»

Исход нельзя было предугадать до последнего момента  
Исход нельзя было предугадать до последнего момента  

В ходе напряженной схватки новосибирские хоккеисты взяли верх над соперниками из ХК «Сочи» в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).


Исход встречи решил нападающий Александр Бергстрём, забивший на 63 минуте сражения в овертайме финальную шайбу. Итог матча — 4:3 в пользу новосибирской команды.


Ворота защищал Александр Салак.


«Матч был хорошим, держал в напряжении с начала и до конца и до последнего было непонятно, кто победит. Шутили сегодня, что одно ясно точно: победит сегодня Зубов! Благодарен своим ребятам за самоотверженность, много играли в меньшинстве, подводит нас, к сожалению, дисциплина. Бригады большинства здорово отработали - три из четырех реализовали. А вот игра пять на пять свою ложку дегтя нам добавила», — цитирует Павла Зубова, главного тренера «Сибири», официальная страница клуба в социальной сети «Вконтакте».


Предыдущий выездной матч с казанским «Ак Барсом» завершился поражением. Сибиряки уступили принимающей стороне со счетом 3:1 в пользу казанской команды.

Прочтений: 99
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено