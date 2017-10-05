В Новосибирской области появится новый завод на 250 рабочих мест

В общей сложности в завод планирует вложить 650 млн рублей

Группа компаний IEK построит в Новосибирской области завод общей площадью 25 тыс. кв. м., сообщает ТАСС со ссылкой на Валерия Адлюкова, члена совета директоров группы компаний.







В общей сложности производитель электротехнической продукции планирует вложить в предприятие 650 миллионов рублей. Завод разместят на территории промышленно-логистического парка.







«До того, как выйти в Новосибирск, мы осмотрели несколько регионов России, включая Урал, Дальний Восток и Сибирь. Остановились мы в итоге на Новосибирске, потому что здесь оперативно смогли выполнить все наши условия. На первом этапе мы вложим в строительство завода 483 млн рублей, его общая площадь составит 25 тыс. кв. м, что позволит гарантировать 250 новых рабочих мест», — цитирует агентство Валерия Адлюкова.







В ближайшие пять месяцев IEK планирует оформить проектную документацию. На полную мощность новый завод должен выйти через два года. По имеющимся данным, предприятие будет заниматься производством двустенной гофрированной трубы ПНД, металических корпусов, пластикового кабель-канала ПВХ.







«Уже имеющуюся производственную площадку в городе Бердске Новосибирской области компания IEK планирует закрыть, а производство перенести на новую площадку», — сообщает ТАСС.







В Новосибирске и Новосибирской области время от времени появляются новые предприятия. В июне на территории города заработал завод по производству волоконно-оптических трансиверов.

