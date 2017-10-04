Toyota показала новый «Кроун» с клювом на носу

Компания Toyota раскрыла изображения новой модели Crown Concept, который попадет на конвейер в 2018 году. По данным производителя, новый Crown имеет в длину 4 910 мм, ширину – 1 800 мм, высоту – 1 455 мм, а размер колесной базы составляет 2 920 мм.







«Crown Concept оснащен комплексом ITS Connect, благодаря которому машина может «общаться» с другими авто и дорожной инфраструктурой. Автомобиль уже прошел испытания на треке в Нюрбургринге», — сообщили в компании. Презентация машины состоится 25 октября на автосалоне в Токио.





О силовых установках пока не сообщается, напомним, текущая модель Crown Athlete оснащается бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 235 л.с. с восьмидиапазонным «автоматом» или гибридной установкой, включающей 178-сильный двигатель и 143-сильный электромотор.













