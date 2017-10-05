Прокуратура отправила под суд подозреваемых в интернет-мошенничестве сибиряков

Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы

Прокуратура Новосибирской области подписала обвинительное заключение в отношении двух местных жителей, подозреваемых в интернет-мошенничестве. По версии следствия, мужчины пытались нажиться на доверчивых горожанах, желающих быстро получить кредит.







Для того чтобы осуществить задуманное, один из подозреваемых летом прошлого года создал ряд сайтов, предлагающих потребительские кредиты от имени несуществующих финансовых организаций. Для получения денег человек должен был оплатить обязательный страховой взнос или комиссию за безналичный перевод денежных средств.







«С августа 2016 года по март 2017 года подельникам удалось всего обмануть 15 потерпевших на общую сумму 137 тысяч рублей, которые поверили мужчинам и перевели им деньги на разные счета банковских карт, надеясь быстро получить кредит. Ущерб потерпевшим полностью возмещен в ходе расследования уголовного дела», — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.







В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданам). Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.







Вчера также стало известно о другом уголовном деле. Новосибирская пенсионерка может оказаться за колючей проволокой, если следствие докажет, что она фиктивно прописывала у себя мигрантов.