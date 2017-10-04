«Волга» и «Тойота» потеряли колеса в результате аварии на Хилокской

Столкновение произошло недалеко от АЗС «Беркут»
Столкновение произошло недалеко от АЗС «Беркут»

Столкновение произошло в седьмом часу вечера недалеко от АЗС «Беркут». По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, машины двигались навстречу друг другу в плотном потоке.


«"Тойота" ехала со стороны "тещиного языка", "Волга" двигалась со стороны улицы Петухова. В итоге автомобили столкнулись левыми передними частями», — сообщает «Автоспас».


Из-за столкновения у машин вырвало колеса: «"Волга" быстро легла на брюхо, а "Тойота" протащилась еще около 100 метров вперед», — подчеркнули аваркомы.


Несмотря на то что аварии в Новосибирске происходят каждый день, число ДТП с участием пьяных водителей сокращается. Об этом сегодня НГС.НОВОСТИ узнали от сотрудников ГИБДД. 

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