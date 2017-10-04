Эксперты включили новосибирскую школу в топ-25 лучших школ России





Сразу 10 школ Новосибирска попали в федеральный рейтинг

Во время мультимедийной пресс-конференции был представлен топ-25 школ России 2017 года. В рейтинг попала и новосибирская школа.





Исследование проводилось Московским центром непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» при содействии Министерства образования и науки РФ. Всего были обработаны данные из 40 тысяч учебных заведений во всей России.





Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета (СУНЦ НГУ) в этом году занял 18-е место федерального рейтинга. Рейтинг формировался исходя из результатов основного государственного экзамена и Всероссийской олимпиады школьников.





«На этапе разработки критериев обработаны данные около 40 тысяч общеобразовательных организаций, учащиеся которых сдавали ОГЭ в 2017 году. На этапе формирования упорядоченного списка общеобразовательных организаций произведен расчет рейтинга для 7418 школ, имеющих хотя бы одного призера или победителя регионального или заключительного этапа ВсОШ», — сообщается в сопроводительном документе НОУ «Московский Центр непрерывного математического образования».





Помимо этого, ещё 9 новосибирских школ вошли в топ-500 лучших общеобразовательных учреждений в России.





В сентябре директор физико-математической школы НГУ Николай Яворский попросил новосибирцев поддержать рублём детей из малообеспеченных семей, учащихся в его школе.