Толпа с красными флагами прошлась по центру Новосибирска

На митинг пришло более 200 новосибирцев
На митинг пришло более 200 новосибирцев

Вечером в среду, 4 октября, по Новосибирску прошла колонна с красными флагами — участники акции вспомнили события 1993 года. 


«По нашим подсчётам, на митинг пришло около 200 человек. Была и молодёжь, но преобладали, конечно, люди старшего возраста. Организацией митинга мы хотели напомнить о том дне, когда выстрелами танков был разрушен Советский Союз», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь областного комитета КПРФ Василий Волнухин. 


4 октября 1993 года после столкновений и штурма Дома Советов на Краснопресненской набережной в России была ликвидирована советская модель власти. В декабре того же года была принята новая Конституция РФ, которая действует и сейчас.


В сентябре коммунисты Новосибирска собрались у ГПНТБ на митинг в поддержку КНДР — поводом для этой акции стало обострение отношений между Северной Кореей и США.

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