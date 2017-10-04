«Умные» остановки и памятник-копилка: мэрия выбрала лучшие идеи новосибирцев к юбилею города

Власти выбрали лучшие идеи новосибирцев и пообещали их воплотить в жизнь

Комиссия конкурса «125 идей для Новосибирска» определила победителей голосования по предложениям для города — как оказалось, больше всего новосибирцев не устраивает благоустройство.







Так, на первом месте среди выбранных предложений от жителей Новосибирска — строительство велодорожек в парках, а также создание выделенной велополосы на Красном проспекте.





Кроме того, жители предложили установить на въезде в город стелу — рядом с аэропортом Толмачёво или на южном въезде со стороны Академгородка. Помочь в создании оригинальной конструкции согласилась Сибирская ассоциация дизайнеров и архитекторов.





Популярной оказалась идея с памятником-копилкой, с помощью которой все желающие смогут пожертвовать деньги бездомным животным. Монумент хотят оснастить системой безналичного расчета. Ещё одна идея — поставить на улицах города «умные» автобусные остановки, в которых будут обогреватели, розетки, Wi-Fi и другие удобства.





Среди других идей жителей города, которые набрали больше всего голосов, — отремонтировать часы на Доме с часами (Красный проспект, 11), отреставрировать кинотеатр «Космос», построить огромное колесо обозрения, создать новые скверы и детские площадки, особенно на улицах Сибирской, Ленина и Фабричной, построить современные ливнёвки и очистить воздух от пыли. Над двумя последними предложениями власти уже работают, отметил вице-мэр Новосибирска Артём Скатов.







Для каждого проекта-победителя создали оргкомитеты, которые до 1 ноября рассчитают, сколько денег и времени потребуется на их воплощение.





«Задача комиссии, состоящей из чиновников и общественности, — оценить возможности реализации того или иного предложения. А также найти золотую середину, чтобы и денег хватило, и идеи были интересные, актуальные. <...> По различным проектам уже ведутся переговоры, но сегодня назвать точную стоимость их осуществления сложно. Так, например, чтобы понять, во сколько обойдётся стела, нужно знать, из какого материала она будет, а для этого мы ждем предложений от дизайнеров», — пояснил Артём Скатов.





В конкурсе приняли участие 3890 человек. Авторам идей, которые набрали больше всего голосов, пообещали вручить медали в честь юбилея Новосибирска.





Конкурс «125 идей для Новосибирска» объявили в мае этого года. Каждый новосибирец мог предложить свою идею для улучшения города по четырём направлениям: благоустройство, культура и спорт, арт-объекты и социально-экономическоое развитие. После этого проходило онлайн-голосование. Ранее НГС.НОВОСТИ писали о самых интересных идеях горожан, многие из которых не победили.