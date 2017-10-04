Схватили Костыля: полиция поймала подозреваемого в серийных кражах велосипедов у новосибирцев

Один из двух подозреваемых в кражах велосипедов из домов с улицы Пархоменко уже задержан
Один из двух подозреваемых в кражах велосипедов из домов с улицы Пархоменко уже задержан

Полиция Ленинского района Новосибирска задержала подозреваемого в кражах велосипедов из многоквартирных домов на улице Пархоменко. 


Велосипеды уводили с лестничных клеток, несмотря на консьержек и камеры видеонаблюдения в подъездах. Задержание одного из двух подозреваемых по прозвищу Костыль корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили в Ленинском отделе полиции. 


«Дело находится на стадии расследования. Ход расследования я разглашать не могу», — сообщила следователь Ленинского отдела полиции Алёна Каталымова.


«Одного задержали и вроде бы должны поместить в изолятор временного содержания. Второго ещё не задержали. <…> Но на всех камерах они вдвоём. И свидетели их видели вдвоём. [У одного из задержанных] изъяли кроссовки, и экспертиза на 100% показала, что следы [на месте преступления] его», — рассказал житель дома по адресу улица Пархоменко, 29 Константин, у которого украли сразу два велосипеда. Новосибирец утверждает, что получил информацию от оперативного работника ленинской полиции после задержания подозреваемого. 


Напомним, серия краж велосипедов из многоквартирных домов Ленинского района в конце августа — НГС.НОВОСТИ рассказывали об угонах прямо из-под камер видеонаблюдения

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