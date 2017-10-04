Московский режиссёр привёз в Новосибирск новый фильм про разбитую любовь врачей

Официально фильм выходит в прокат 12 октября
Официально фильм выходит в прокат 12 октября

Режиссёр Борис Хлебников 4 октября представил свой новый фильм «Аритмия» в Новосибирске — на неделю раньше официальной даты проката. Драма о кризисе в семейной жизни врачей получила уже множество престижных наград. 


Сегодня в новосибирском кинотеатре «Победа» прошли встречи с режиссёром Борисом Хлебниковым — он представляет премьеру фильма «Аритмия». Главную роль — талантливого врача «скорой помощи» — играет Александр Яценко, а его жену, врача в приёмном покое, — звезда Instagram Ирина Горбачёва.


Драма рассказывает о непростых чувствах семейной пары, которая каждый день спасает жизни других людей, — однажды героиня не выдерживает и подаёт на развод.


Главную роль сыграл Александр Яценко
Главную роль сыграл Александр Яценко


«Есть два человека, у которых есть не то чтобы какой-то внешний конфликт — предательство или измена одного или другого. Такой конфликт очень легко делать, просто по драматургии легко показать — что есть хороший и плохой [человек], или когда есть явный материальный конфликт.


Здесь ничего нет — это просто два хороших человека, которые стали ходить вдруг по квартире параллельно и перестали разговаривать.


Что-то произошло. Это его профессиональное выгорание в первую очередь. Потому что это очень тяжёлая, правда, профессия», — объяснил режиссёр на пресс-конференции в «Победе».


По словам Бориса Хлебникова, съёмочную группу постоянно консультировали настоящие врачи — так удалось добиться натуралистичности в действиях актёров, играющих врачей.


Сегодня Борис Хлебников представляет фильм на специальном показе в Новосибирске
Сегодня Борис Хлебников представляет фильм на специальном показе в Новосибирске


«В Петербурге был отдельный показ для медиков — пришли туда и завотделения, и чиновники, и простые врачи. Чиновники с настороженностью отнеслись к фильму и сказали, что врачи столько не пьют. Но тут открыли рот врачи и сказали: "Нет-нет, мы очень много пьём!"» — добавил режиссёр.


«Аритмия» добилась уже множества наград, в том числе завоевала главный приз и приз за лучшую мужскую роль фестиваля «Кинотавр». Российский комитет «Оскара» хотел выдвинуть «Аритмию» на соискание награды, но в итоге страну представит драма новосибирского режиссёра Андрея Звягинцева «Нелюбовь» — фильм о разводе семейной пары, из-за которого из дома сбегает ребёнок.

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