Огромная очередь выстроилась у диско-бара перед концертом Дани Кашина

Вечером 4 октября десятки молодых новосибирцев выстроились в очередь перед диско-баром «Синий иней» на улице Советской, чтобы попасть на концерт модного питерского видеоблогера и рэпера Дани Кашина.


Очередь в 17:40
Очередь в 17:40


Как рассказала НГС.НОВОСТИ очевидица, очередь перед диско-баром она заметила около 17:40. По её подсчетам, перед входом стояли около 40 человек. Когда она проходила мимо через 40 минут, очередь стала ещё длиннее.


«Я только заметила, что это всё юные люди, наверное, какие-нибудь студенты», — описала очередь очевидица.


Очередь в 18:20
Очередь в 18:20


Как пояснили НГС.НОВОСТИ в «Синем инее», сегодня в диско-баре проходит концерт Дани Кашина (DK), выступление начнётся в 20:00. Посетителей в заведение пока не запускают.


На Яндекс.Афише указано другое время начала концерта — 19:30. Как указывается в афише, это первый тур рэпера, во время которого зрители смогут «оторваться под любимые трэки вместе с Даней».


Поймал взгляд твоей телки )))))

Публикация от Люцифер Даня (@animebit13)


На прошлой неделе, 27 сентября, новосибирцы заметили внушительную очередь у ночного клуба «Отдых»: в тот вечер там выступал модный рэпер Фараон (Pharaoh). Главные фанаты музыканта заняли очередь перед входом за несколько часов до концерта, чтобы оказаться как можно ближе к сцене.

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