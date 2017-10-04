Девушки-самураи из Новосибирска привезли «золото» с чемпионата России

Татьяна Щербакова с табличкой «Новосибирск», Мария Пономарёва в белой куртке рядом
Татьяна Щербакова с табличкой «Новосибирск», Мария Пономарёва в белой куртке рядом

Новосибирская сборная по кендо — японскому фехтованию на бамбуковых мечах — вернулась из Казани с «золотом» чемпионата России.


Женская команда, в которую вошли Мария Пономарёва, Ксения Шеина, Дарья Авксентюк-Каменская, Анастасия Фёдорова и Татьяна Щербакова, взяла «золото» на прошедших выходных.


«Основные конкурентки были из Иркутска, Иваново и Санкт-Петербурга. При этом Иркутску мы в пуле проиграли и вышли из пула со второго места. Выиграли [спортсменки из] Иваново — прошлогодних чемпионок России, которым в прошлом году проиграли. Иркутск смогли победить в финале. Поэтому самое яркое впечатление второго дня — это победа девчонок. Это всё эмоционально происходило, девчонки все себя хорошо проявили, достойно стали победителями», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ президент новосибирской федерации кендо Андрей Кусургашев.


Ксения Шеина во время соревнований
Ксения Шеина во время соревнований


На следующий день ещё одну медаль завоевала Татьяна Щербакова — она взяла «серебро» в личных соревнованиях. В финале Татьяна Щербакова уступила Ольге Стрельченко, которая уже три года живёт и тренируется в Японии. В прошлом году Ольгу в финале чемпионата России выигрывала Мария Пономарёва.


На переднем плане — Ксения Шеина, на дальнем — Дарья Авксентюк-Каменская
На переднем плане — Ксения Шеина, на дальнем — Дарья Авксентюк-Каменская


«По итогам этого чемпионата России будет сформирована сборная, которая поедет на чемпионат мира. Поэтому Татьяна Щербакова у нас кандидат», — добавил президент новосибирской федерации.


Кроме того, золотую медаль в Казани среди участников в возрасте 11–13 лет завоевал новосибирец Александр Плеханов, а в юниорском первенстве его брат Михаил взял «серебро». Ещё одну командную «бронзу» Александр Плеханов получил вместе Романом Кусургашевым и Сергеем Тангишевым.


«Михаил дошёл в личном первенстве до финала и в таком красивом поединке проиграл Льву Волику из Приморья», — отметил Андрей Кусургашев. Прежде, в мае этого года, Михаил Плеханов завоевал «золото» на чемпионате Европы по кендо в одной команде с Львом Воликом.

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