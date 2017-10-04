Депутат Госдумы из НСО предложила сократить новогодние праздники до четырёх дней

Предложено оставить 4 выходных дня: с 31 декабря по 3 января включительно

Группа депутатов Госдумы из фракции КПРФ предложила сократить новогодние каникулы до четырёх дней и ежегодно отдыхать только с 31 декабря по 3 января включительно.





Один из авторов инициативы — депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя — объяснила НГС.НОВОСТИ, зачем это нужно.





«С моей позиции на сокращение новогодних каникул есть несколько простых причин. Во-первых, финансовая причина. Страна не работает полмесяца, из-за этого возникает множество проблем в плане распределения финансовых средств. Вторая причина — отсутствие активного отдыха. Все новогодние каникулы люди очень много едят и лежат на диване. Это не совсем полезно для человеческого организма. Отдых должен быть активным, а такое возможно в более тёплые времена года. Третья причина — начинать работу и учёбу после продолжительного отдыха очень сложно. Получается, что после отдыха людям нужно ещё несколько дней, войти в трудовой график. Это тоже плохо сказывается на нашем экономическом состоянии», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ депутат Государственной думы от КПРФ Вера Ганзя.





По словам депутата, в стране хватает и других праздников, во время которых можно отдохнуть.





«Если бы у нас были какие-то достижения, позволяющие так долго не работать — я была бы только за. Но у нас имеются экономические проблемы. Кроме того, такие долгие выходные влияют на зарплату. Многие организации не оплачивают своим работникам новогодние каникулы», — пояснила Ганзя.





Это не первая инициатива парламентариев из Новосибирска, которая находит широкий отклик по всей стране. В июне группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который запрещает обход блокировок запрещённых сайтов с использованием анонимайзеров и VPN. Один из авторов законопроекта — новосибирский депутат Госдумы Максим Кудрявцев — рассказал НГС.НОВОСТИ о том, зачем это нужно. Законопроект Кудрявцева был принят.





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