Над Ленинским районом поднялся столб чёрного дыма
Днём 4 октября над левобережной частью Новосибирска поднялся столб чёрного дыма — горят складские помещения в промзоне Ленинского района.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что вызов поступил по адресу улица Станционная, 38, корпус 6.
Примерная площадь пожара — около 400 кв. м. По предварительной информации, в районе завода «Сибсельмаш» горит склад.
Фото пожара в редакцию также прислали читатели НГС.
Напомним, сегодня утром дым окутал центр Новосибирска — возгорание на улице Горького, 78 успели устранить до приезда пожарных.
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Валерия Яковлева
Фото Ольги Бурлаковой (1), читателя НГС (2)