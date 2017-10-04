Над Ленинским районом поднялся столб чёрного дыма

Днём 4 октября над левобережной частью Новосибирска поднялся столб чёрного дыма — горят складские помещения в промзоне Ленинского района.


Вид на пожар из центральной части Новосибирска
Вид на пожар из центральной части Новосибирска

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что вызов поступил по адресу улица Станционная, 38, корпус 6. 


Примерная площадь пожара — около 400 кв. м. По предварительной информации, в районе завода «Сибсельмаш» горит склад.


Фото пожара в редакцию также прислали читатели НГС.


Пожар заметил читатель НГС из окна дома на улице Киевской
Пожар заметил читатель НГС из окна дома на улице Киевской


Напомним, сегодня утром дым окутал центр Новосибирска — возгорание на улице Горького, 78 успели устранить до приезда пожарных.

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