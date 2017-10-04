Над Ленинским районом поднялся столб чёрного дыма

Днём 4 октября над левобережной частью Новосибирска поднялся столб чёрного дыма — горят складские помещения в промзоне Ленинского района.





Вид на пожар из центральной части Новосибирска

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что вызов поступил по адресу улица Станционная, 38, корпус 6.







Примерная площадь пожара — около 400 кв. м. По предварительной информации, в районе завода «Сибсельмаш» горит склад.







Фото пожара в редакцию также прислали читатели НГС.





Пожар заметил читатель НГС из окна дома на улице Киевской





Напомним, сегодня утром дым окутал центр Новосибирска — возгорание на улице Горького, 78 успели устранить до приезда пожарных.