Поезда в Новосибирск задержались из-за аварии на Транссибе

Задержка в расписании превысила 5 часов
Задержка в расписании превысила 5 часов

Несколько поездов дальнего следования, проходящих через Новосибирск, задержались на несколько часов — на станции Ачинск в Красноярском крае

сошли с рельсов вагоны с углём.


Опоздание двух поездов превысило пять часов. 


«Поезд дальнего следования № 76 "Москва – Нерюнгри" задержался на 6 часов 52 минуты. Сильно задержался состав № 86 "Новосибирск – Красноярск", который прибыл с опозданием на 5 часов 50 минут. Сейчас железнодорожное сообщение в районе Ачинска восстановлено в обоих направлениях, задержек больше не будет», — сообщили в единой справочной службе РЖД.


4 октября в 2:10 в районе станции Ачинск перевернулись четыре вагона с углём. Последствия ЧП ликвидировали 140 сотрудников оперативных служб и три восстановительных поезда. Пострадавших нет.


В прошлом году поезд из Новосибирска во Владивосток задержался из-за схода вагонов с углем, повредивших железную дорогу в Амурской области. В аварии никто не пострадал, однако было повреждено 200 м железной дороги в обоих направлениях и 2 контактные опоры.

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