Поезда в Новосибирск задержались из-за аварии на Транссибе
Несколько поездов дальнего следования, проходящих через Новосибирск, задержались на несколько часов — на станции Ачинск в Красноярском крае
сошли с рельсов вагоны с углём.
Опоздание двух поездов превысило пять часов.
«Поезд дальнего следования
4 октября в 2:10 в районе станции Ачинск перевернулись четыре вагона с углём. Последствия ЧП ликвидировали 140 сотрудников оперативных служб и три восстановительных поезда. Пострадавших нет.
В прошлом году поезд из Новосибирска во Владивосток задержался из-за схода вагонов с углем, повредивших железную дорогу в Амурской области. В аварии никто не пострадал, однако было повреждено 200 м железной дороги в обоих направлениях и 2 контактные опоры.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова