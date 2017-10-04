Поезда в Новосибирск задержались из-за аварии на Транссибе

Задержка в расписании превысила 5 часов

Несколько поездов дальнего следования, проходящих через Новосибирск, задержались на несколько часов — на станции Ачинск в Красноярском крае



сошли с рельсов вагоны с углём.







Опоздание двух поездов превысило пять часов.





«Поезд дальнего следования № 76 "Москва – Нерюнгри" задержался на 6 часов 52 минуты. Сильно задержался состав № 86 "Новосибирск – Красноярск", который прибыл с опозданием на 5 часов 50 минут. Сейчас железнодорожное сообщение в районе Ачинска восстановлено в обоих направлениях, задержек больше не будет», — сообщили в единой справочной службе РЖД.





4 октября в 2:10 в районе станции Ачинск перевернулись четыре вагона с углём. Последствия ЧП ликвидировали 140 сотрудников оперативных служб и три восстановительных поезда. Пострадавших нет.





В прошлом году поезд из Новосибирска во Владивосток задержался из-за схода вагонов с углем, повредивших железную дорогу в Амурской области. В аварии никто не пострадал, однако было повреждено 200 м железной дороги в обоих направлениях и 2 контактные опоры.