Дорожные работы на загруженном перекрёстке собрали пробку на улице Кирова

Дорожные работы осложнили проезд перекрёстка

На перекрёстке улиц Кирова и Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска начали создавать островки безопасности — дорожные работы обернулись трудностями для водителей.







Фотографией работ на загруженном перекрёстке с редакцией НГС.НОВОСТИ поделились специалисты мобильного приложения «Автоспас».







«Островки безопасности там монтируют. Работает ДЭУ-1», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Как уточнили в «Автоспасе», из-за дорожных работ на улице Кирова собрался затор. По данным сервиса Яндекс.Пробки, плотная автомобильная очередь тянется в сторону станции метро «Октябрьская» практически от Восхода до остановки «Коммунстроевская». Чтобы проехать этот участок, водители вынуждены снижать скорость до 5 км/ч.





На перекрёстке улиц Кирова и Бориса Богаткова монтируют островки безопасности





Также сегодня днём новосибирским водителям пришлось постоять в огромной пробке в районе «Речного вокзала»: причиной затора на Большевистской стал упавший фонарный столб.