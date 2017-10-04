Дорожные работы на загруженном перекрёстке собрали пробку на улице Кирова

Дорожные работы осложнили проезд перекрёстка
Дорожные работы осложнили проезд перекрёстка

На перекрёстке улиц Кирова и Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска начали создавать островки безопасности — дорожные работы обернулись трудностями для водителей.


Фотографией работ на загруженном перекрёстке с редакцией НГС.НОВОСТИ поделились специалисты мобильного приложения «Автоспас».


«Островки безопасности там монтируют. Работает ДЭУ-1», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Как уточнили в «Автоспасе», из-за дорожных работ на улице Кирова собрался затор. По данным сервиса Яндекс.Пробки, плотная автомобильная очередь тянется в сторону станции метро «Октябрьская» практически от Восхода до остановки «Коммунстроевская». Чтобы проехать этот участок, водители вынуждены снижать скорость до 5 км/ч.


На перекрёстке улиц Кирова и Бориса Богаткова монтируют островки безопасности
На перекрёстке улиц Кирова и Бориса Богаткова монтируют островки безопасности


Также сегодня днём новосибирским водителям пришлось постоять в огромной пробке в районе «Речного вокзала»: причиной затора на Большевистской стал упавший фонарный столб.

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