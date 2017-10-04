Выпил и не поехал: в Новосибирске резко упало число ДТП с пьяными водителями

Профилактическая акция «Нетрезвый водитель» будет проводиться в ближайшие выходные

В Новосибирске стало меньше аварий с пьяными водителями — инспекторы городской ГИБДД поделились статистикой дорожных происшествий за девять месяцев этого года.







С начала года в Новосибирске и области произошло 1890 аварий, в которых погибли 189 человек и 2321 человек получили травмы.







«Анализ статистики показывает, что не прекращаются случаи совершения ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ представитель отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.





Так, в этом году произошли уже 182 аварии с пьяными водителями — в них погибли 46 человек и 232 человека получили травмы. В ГИБДД отмечают, что число таких ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось почти на треть.







Для борьбы с нетрезвыми водителями сотрудники ГИБДД в ближайшие выходные организуют акцию «Нетрезвый водитель». Она будет проходить с 9:00 пятницы, 6 октября, до 9:00 понедельника, 9 октября.





«В эти дни будет увеличено количество экипажей ДПС. По ходу движения транспорта они будут перекрывать определённые улицы, проводить досмотр транспортных средств и проверять водителей на состояние опьянения», — объяснили суть мероприятия в Госавтоинспекции.





Одна из последних аварий, в которых за рулём находились пьяные водители, случилась вечером 6 сентября на улице Большевистской. На пересечении Большевистской и Добролюбова столкнулись 4 автомобиля. По словам очевидцев, водитель Nissan X-Trail был сильно пьян и еле стоял на ногах. В ДТП пострадали пассажиры Honda HR-V, с места аварии их увезла машина «скорой помощи».