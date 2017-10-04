Выпил и не поехал: в Новосибирске резко упало число ДТП с пьяными водителями

Профилактическая акция «Нетрезвый водитель» будет проводиться в ближайшие выходные
Профилактическая акция «Нетрезвый водитель» будет проводиться в ближайшие выходные

В Новосибирске стало меньше аварий с пьяными водителями — инспекторы городской ГИБДД поделились статистикой дорожных происшествий за девять месяцев этого года.


С начала года в Новосибирске и области произошло 1890 аварий, в которых погибли 189 человек и 2321 человек получили травмы.


«Анализ статистики показывает, что не прекращаются случаи совершения ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ представитель отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков. 


Так, в этом году произошли уже 182 аварии с пьяными водителями — в них погибли 46 человек и 232 человека получили травмы. В ГИБДД отмечают, что число таких ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось почти на треть.


Для борьбы с нетрезвыми водителями сотрудники ГИБДД в ближайшие выходные организуют акцию «Нетрезвый водитель». Она будет проходить с 9:00 пятницы, 6 октября, до 9:00 понедельника, 9 октября.


«В эти дни будет увеличено количество экипажей ДПС. По ходу движения транспорта они будут перекрывать определённые улицы, проводить досмотр транспортных средств и проверять водителей на состояние опьянения», — объяснили суть мероприятия в Госавтоинспекции. 


Одна из последних аварий, в которых за рулём находились пьяные водители, случилась вечером 6 сентября на улице Большевистской. На пересечении Большевистской и Добролюбова столкнулись 4 автомобиля. По словам очевидцев, водитель Nissan X-Trail был сильно пьян и еле стоял на ногах. В ДТП пострадали пассажиры Honda HR-V, с места аварии их увезла машина «скорой помощи».

Прочтений: 1745
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (23)23
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено