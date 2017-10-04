Новосибирский зоопарк возьмёт в кредит 30 миллионов

Зоопарк возьмёт 30 млн рублей под 10% годовых

Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило объявил о том, что намерен взять многомиллионный кредит.





«Максимальный объём привлекаемых ресурсов — 30 миллионов рублей. Срок привлечения кредитных ресурсов — 32 месяца с момента заключения контракта», — поясняется в документах контракта, который зоопарк разместил на портале госзакупок.







По кредитному договору зоопарк обязуется выплатить кредитору не более 8,4 млн рублей — то есть ставка по займу составит около 10% годовых.







Цель, на которую зоопарк берёт деньги, в документах не указывается. В приёмной директора зоопарка Андрея Шило сообщили, что он отказывается от комментариев.







В апреле 2017 года Андрей Шило рассказывал, что зоопарку пришлось отложить строительство павильона для африканских животных из-за финансовых трудностей. В павильоне планировали разместить жирафов, зебр, страусов и антилоп.

