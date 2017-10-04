Власти отключили водные фонтаны и решили заменить их световыми

Фонтан в Первомайском сквере уже не работает
Фонтан в Первомайском сквере уже не работает

В Новосибирске перестали работать фонтаны: специалисты начали сливать из них воду и консервировать механизмы до следующего лета.


Как рассказал НГС.НОВОСТИ начальник МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко, официально сезон работы завершился на прошлой неделе — 30 сентября. Плавучий фонтан на Оби убрали ещё раньше: из-за реконструкции набережной новосибирцы перестали по ней гулять и любоваться им стало попросту некому. Сейчас продолжает работать только один — на площади Пименова.


«В ближайшую неделю все фонтаны будут законсервированы», — уточнил Валерий Науменко.


По его словам, после этого бригада рабочих начнёт поверять зимние световые фонтаны, чтобы уже в ноябре приступить к монтажу. «Мы их полностью ещё не проверили, не укомплектовали новыми светодиодами, потому что многие перегорели при разборке. Но необходимые компоненты уже закупили. К 1 декабря они будут запущены», — рассказал Валерий Науменко.

 

В последний месяц лета НГС.НОВОСТИ сняли красивое видео с работой самых больших фонтанов Новосибирска. На видео попали даже фонтаны с пеной: хулиганы вылили моющее средство в несколько чаш.

Прочтений: 707
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено