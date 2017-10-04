Власти отключили водные фонтаны и решили заменить их световыми

Фонтан в Первомайском сквере уже не работает

В Новосибирске перестали работать фонтаны: специалисты начали сливать из них воду и консервировать механизмы до следующего лета.







Как рассказал НГС.НОВОСТИ начальник МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко, официально сезон работы завершился на прошлой неделе — 30 сентября. Плавучий фонтан на Оби убрали ещё раньше: из-за реконструкции набережной новосибирцы перестали по ней гулять и любоваться им стало попросту некому. Сейчас продолжает работать только один — на площади Пименова.







«В ближайшую неделю все фонтаны будут законсервированы», — уточнил Валерий Науменко.







По его словам, после этого бригада рабочих начнёт поверять зимние световые фонтаны, чтобы уже в ноябре приступить к монтажу. «Мы их полностью ещё не проверили, не укомплектовали новыми светодиодами, потому что многие перегорели при разборке. Но необходимые компоненты уже закупили. К 1 декабря они будут запущены», — рассказал Валерий Науменко.







В последний месяц лета НГС.НОВОСТИ сняли красивое видео с работой самых больших фонтанов Новосибирска. На видео попали даже фонтаны с пеной: хулиганы вылили моющее средство в несколько чаш.

