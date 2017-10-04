С театра снимут шкурку: на ремонт фасада «Старого дома» потратят 5 миллионов рублей

Строительные работы на фасаде театра «Старый дом»

В новосибирском театре «Старый дом» приступают к следующему этапу ремонта — после демонтажа здесь отремонтируют стены фасада, часть которых останется в исторической кладке.







«У нас сейчас идёт отбивка старого штукатурного слоя. После этого будет обнажен исторический кирпич. Часть стен останется в исторической кладке, часть будет заштукатурена», — рассказала НГС.НОВОСТИ заместитель директора театра «Старый дом» Елена Соколова.







Демонтажные работы на фасаде «Старого дома»





По информации на сайте госзакупок, на демонтажные работы театр потратит 376 тысяч рублей. Закупки на следующие работы будут объявлены позже, сообщили в театре.







В этом году театр получил две субсидии в 2 млн рублей на капитальный ремонт помещений, расположенных на втором этаже — гримёрных комнат, производственных цехов, кабинетов. Часть суммы пошла на ремонт кровли в гараже театра, где делают декорации для спектакля. Кроме того, как уточнила заместитель директора, был ещё один контракт на ремонтные работы на сумму 1,6 млн рублей. В итоге летом в театре отремонтировали канализацию, вентиляцию, обновили кресла в зрительском зале.





По словам Елены Соколовой, на ремонт фасада здания выделена субсидия в 5 млн рублей. «Сейчас мы отбили штукатурку, и выявились моменты, которые мы не ожидали увидеть на этом фасаде, — рассказала заместитель директора театра. — Мы ожидали увидеть заложенные старые окна, проёмы. Но обнаружили ещё столько новодела послекрячковского. Это пристройки, современные газобетонные блоки, современный кирпич, причём очень плохого качества — даже одна стена практически разваливается. То есть вышли непредвиденные работы, которые мы не могли спрогнозировать на 100%».







Здание театра «Старый дом» до реконструкции в 1960-х годах





Ремонт планируют закончить до конца года, однако спрогнозировать сложно, так как многое зависит от температуры. «Сейчас самое сложное мы сделали, всё видно, всё знаем, поэтому можем как-то ориентироваться», — подытожила Елена Соколова.







Несмотря на то что здание обнесено «лесами», в середине сентября в «Старом доме» открылся театральный сезон. Новым главным режиссёром Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» стал 46-летний Андрей Прикотенко.