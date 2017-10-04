С театра снимут шкурку: на ремонт фасада «Старого дома» потратят 5 миллионов рублей
В новосибирском театре «Старый дом» приступают к следующему этапу ремонта — после демонтажа здесь отремонтируют стены фасада, часть которых останется в исторической кладке.
«У нас сейчас идёт отбивка старого штукатурного слоя. После этого будет обнажен исторический кирпич. Часть стен останется в исторической кладке, часть будет заштукатурена», — рассказала НГС.НОВОСТИ заместитель директора театра «Старый дом» Елена Соколова.
По информации на сайте госзакупок, на демонтажные работы театр потратит 376 тысяч рублей. Закупки на следующие работы будут объявлены позже, сообщили в театре.
В этом году театр получил две субсидии в 2 млн рублей на капитальный ремонт помещений, расположенных на втором этаже — гримёрных комнат, производственных цехов, кабинетов. Часть суммы пошла на ремонт кровли в гараже театра, где делают декорации для спектакля. Кроме того, как уточнила заместитель директора, был ещё один контракт на ремонтные работы на сумму 1,6 млн рублей. В итоге летом в театре отремонтировали канализацию, вентиляцию, обновили кресла в зрительском зале.
По словам Елены Соколовой, на ремонт фасада здания выделена субсидия в 5 млн рублей. «Сейчас мы отбили штукатурку, и выявились моменты, которые мы не ожидали увидеть на этом фасаде, — рассказала заместитель директора театра. — Мы ожидали увидеть заложенные старые окна, проёмы. Но обнаружили ещё столько новодела послекрячковского. Это пристройки, современные газобетонные блоки, современный кирпич, причём очень плохого качества — даже одна стена практически разваливается. То есть вышли непредвиденные работы, которые мы не могли спрогнозировать на 100%».
Ремонт планируют закончить до конца года, однако спрогнозировать сложно, так как многое зависит от температуры. «Сейчас самое сложное мы сделали, всё видно, всё знаем, поэтому можем как-то ориентироваться», — подытожила Елена Соколова.
Несмотря на то что здание обнесено «лесами», в середине сентября в «Старом доме» открылся театральный сезон. Новым главным режиссёром Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» стал 46-летний Андрей Прикотенко.
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Анна Богданова
Фото читателя НГС (1–3), Музея Новосибирска (4)