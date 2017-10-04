Покосившийся столб парализовал движение по улице Большевистской
Днём 4 октября новосибирцы застряли в огромной пробке в районе «Речного вокзала» в Октябрьском районе из-за упавшего фонарного столба.
Столб на улице Большевистской упал после того, как его задел троллейбус.
«Очевидно, что пробка возникла из-за упавшего столба, его зацепил троллейбус. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, стоит регулировщик. Пробка растянулась по улице Большевистской со стороны Бердского шоссе и со стороны автовокзала», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Виктор Попов.
Около 14:00, по данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы в Новосибирске достигли 5 баллов. Кроме улицы Большевистской серьёзные пробки — на улицах Кирова, Ватутина и Фабричной.
Рано утром 4 октября в Новосибирске образовался серьёзный транспортный затор в районе площади Труда. Пробка образовалась из-за троллейбуса
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Александр Сильченко
Фото предоставлено «АвтоАкадем» (1), скрин yandex.ru/maps (2)