Зарплата в 150 тысяч: умелых новосибирцев позвали работать за солидные деньги

Самой дорогой стала вакансия инженера по ремонту персональных устройств
Самой дорогой стала вакансия инженера по ремонту персональных устройств

Аналитики сайта по поиску работы Зарплата.ру составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами за сентябрь.


Для составления рейтинга аналитики изучили больше 10 000 предложений для соискателей. 


«Лидером рейтинга стала вакансия инженера по ремонту персональных устройств. 200 тысяч рублей — ровно столько готовы платить аккуратному, ответственному сотруднику, который умеет обращаться с паяльным контрольно-измерительным оборудованием», — рассказали в пресс-службе компании Зарплата.ру. На момент публикации новости вакансия оставалась активной.

 

В числе вакансий с самыми высокими зарплатами также оказался визуализатор в студию дизайна. Зарплатное предложение — до 155 тысяч рублей. От соискателя требовалось знать программы ArchiCAD, AutoCAD, 3ds Max, V-Ray, Corona, а также иметь профильное архитектурное или инженерное образование. На момент публикации подтвердить актуальность вакансии не удалось. 


Также в сентябре искали стоматолога-хирурга в медицинскую клинику. От кандидата требовались знания современных методов лечения и диагностики. Работодатель предлагал зарплату в размере 150 тысяч рублей. Сейчас вакансия уже в архиве.


Международная компания в сфере разработки мобильных приложений в сентябре искала веб-разработчика. Вакансия с зарплатой 150 тысяч рублей ещё актуальна. Предпочтение отдадут сотрудникам с глубоким знанием программирования и опытом работы с JavaScript-frameworks. 


В пятёрку самых дорогих зарплат входило и предложение для ведущего специалиста выездного взыскания. За такую работу предлагали зарплату в размере 150 тысяч рублей. В обязанностях сотрудника — ведение переговоров с клиентами, которые не платят кредиты. Компания предлагала кандидатам пройти корпоративное обучение. Подтвердить актуальность вакансии автору не удалось. 


Актуальность вакансий корреспондент НГС.НОВОСТИ проверял, представляясь соискателем. 


В январе НГС.НОВОСТИ рассказывали о вакансиях с самыми высокими зарплатами, которые предлагали новосибирцам в 2016 году. В топ-5 вакансий попали Java-разработчик, директор пивного ресторана, директор филиальной сети в компанию по производству и оптовым продажам собственных торговых марок и детский стоматолог.

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