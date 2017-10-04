Зарплата в 150 тысяч: умелых новосибирцев позвали работать за солидные деньги

Самой дорогой стала вакансия инженера по ремонту персональных устройств

Аналитики сайта по поиску работы Зарплата.ру составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами за сентябрь.





Для составления рейтинга аналитики изучили больше 10 000 предложений для соискателей.







«Лидером рейтинга стала вакансия инженера по ремонту персональных устройств. 200 тысяч рублей — ровно столько готовы платить аккуратному, ответственному сотруднику, который умеет обращаться с паяльным контрольно-измерительным оборудованием», — рассказали в пресс-службе компании Зарплата.ру. На момент публикации новости вакансия оставалась активной.







В числе вакансий с самыми высокими зарплатами также оказался визуализатор в студию дизайна. Зарплатное предложение — до 155 тысяч рублей. От соискателя требовалось знать программы ArchiCAD, AutoCAD, 3ds Max, V-Ray, Corona, а также иметь профильное архитектурное или инженерное образование. На момент публикации подтвердить актуальность вакансии не удалось.





Также в сентябре искали стоматолога-хирурга в медицинскую клинику. От кандидата требовались знания современных методов лечения и диагностики. Работодатель предлагал зарплату в размере 150 тысяч рублей. Сейчас вакансия уже в архиве.







Международная компания в сфере разработки мобильных приложений в сентябре искала веб-разработчика. Вакансия с зарплатой 150 тысяч рублей ещё актуальна. Предпочтение отдадут сотрудникам с глубоким знанием программирования и опытом работы с JavaScript-frameworks.





В пятёрку самых дорогих зарплат входило и предложение для ведущего специалиста выездного взыскания. За такую работу предлагали зарплату в размере 150 тысяч рублей. В обязанностях сотрудника — ведение переговоров с клиентами, которые не платят кредиты. Компания предлагала кандидатам пройти корпоративное обучение. Подтвердить актуальность вакансии автору не удалось.







Актуальность вакансий корреспондент НГС.НОВОСТИ проверял, представляясь соискателем.





В январе НГС.НОВОСТИ рассказывали о вакансиях с самыми высокими зарплатами, которые предлагали новосибирцам в 2016 году. В топ-5 вакансий попали Java-разработчик, директор пивного ресторана, директор филиальной сети в компанию по производству и оптовым продажам собственных торговых марок и детский стоматолог.

