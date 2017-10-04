Пассажиры падали: сибирячка стала свидетельницей гонки троллейбуса и автобуса по улице Кирова

ДТП произошло на площади Пименова у ГПНТБ

Жительница Новосибирска стала свидетельницей гонок водителей автобуса и троллейбуса — в итоге произошло ДТП, а пассажиры были вынуждены искать другой транспорт.







Как сообщила читательница НГС Наталья Чеботарева, инцидент произошёл вечером 3 октября около 18:00. Она ехала в троллейбусе № 5 с Красного проспекта в сторону ГПНТБ. От остановки «Дом Ленина» автобус и троллейбус начали идти по Октябрьской магистрали и улице Кирова наперегонки.







«Сначала ехали вплотную, прямо стенка к стенке. А потом начали друг друга подрезать на остановках. На участке от "Глобуса" до "Октябрьской" нас автобус обогнал, остановился на остановке, как положено. А водитель троллейбуса проехал за остановку. Люди бежали. Одна женщина стучалась к водителю, он никак не отреагировал и поехал, — рассказала пассажирка. — До ГПНТБ нас автобус обогнал, а троллейбус вновь решил сделать этот же манёвр, то есть подрезать его, чтобы он первым не уехал с остановки. В этот момент произошло ДТП».







По словам женщины, несколько человек в троллейбусе упали, у автобуса разбилось зеркало. Пассажиров автобуса и троллейбуса высадили. «Все были возмущены, а водитель говорил, что мы здесь не причём — следующий увезёт вас бесплатно», — рассказала она.







В городской ГИБДД корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что информации о столкновении автобуса и троллейбуса за вчерашний день у них нет.







Сегодня утром Наталья Чеботарева отправила жалобу на сайт «Горэлектротранспорта» (текст жалобы есть в распоряжении НГС.НОВОСТИ), но ответа ещё не получила.







В ООО «Новосибирскпрофстрой ПАТП-1», который, по информации сайта ЦУГАЭТ, является перевозчиком по маршруту № 98 , корреспонденту НГС.НОВОСТИ не ответили — диспетчер не взял трубку.







НГС.НОВОСТИ также отправили запрос в мэрию с просьбой прокомментировать инцидент.







ДТП с автобусами и троллейбусами приносят неудобства не только пассажирам, которые вынуждены высаживаться, но и автомобилистам. Подобная авария недавно парализовала движение на площади Кирова.