Чубайс объявил о запуске производства мотоциклов по новосибирским технологиям

Смартджет весит 40 кг и работает от батареи, которая одновременно служит сиденьем

Новосибирская компания OCSiAl, специализирующаяся на выпуске одностенных углеродных нанотрубок, начинает производство складных электроскутеров UJET.







Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.





«Компания будет выпускать 32 000 смартджетов (электроскутеров. — О.Х.) в год. Он так же отличается от байков и велосипедов, как iPhone от кнопочных телефонов», — написал Чубайс.





По словам Анатолия Чубайса, смартджет способен ездить беззвучно и весит всего 40 кг. В сложенном виде его можно катить за собой, как небольшой чемодан на колёсах. Работает UJET от энергоёмкой батареи, которая одновременно служит сиденьем. Двигатель спрятан в обод колеса. В производстве шин используются углеродные одностенные нанотрубки. Кроме того, в UJET встроены телекоммуникационные платформы GSM, 4G, GPS, Bluetooth, Wi-Fi. Всеми функциями смартджета можно управлять голосом или клавишами.





Сейчас цена смартджета на сайте проекта UJET варьируется в диапазоне 8690-9890 евро в зависимости от ёмкости батареи.









Компанию OCSiAl в 2009 году создал новосибирский учёный, член-корреспондент РАН Михаил Предтеченский совместно с красноярским миллиардером Юрием Коропачинским и предпринимателями Юрием Зельвенским и Олегом Кирилловым. С 2013 года в число акционеров компании вошла корпорация «Роснано».





Как пишет журнал «Популярная механика», именно Предтеченский и Коропачинский придумали новый вид транспорта — смартджет, в производстве которого можно использовать нанотрубки. Для реализации этого проекта в Люксембурге создана интернациональная компания UJET Vehicles.





В конце прошлого года южнокорейская компания CM Partner выпустила первый серийный электробайк, в аккумуляторах которого тоже использовались одностенные углеродные нанотрубки компании OCSiAl.