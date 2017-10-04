Мест нет, спите на лавке: из-за нехватки коек в больнице девочку с ОРВИ положили в коридоре
Сибирячку вместе с 2-летней дочкой госпитализировали в инфекционное отделение детской больницы
Марию с дочерью привезли в инфекционное отделение горбольницы около 4:00. В палатах не оказалось свободных мест, дети с родителями лежали в коридорах на кушетках. Для Марии кушетки не нашлось — женщине предложили положить ребёнка на металлическую лавочку и выдали подушку и одеяло.
«Нам сказали, что мест нет, что нас разместят в коридоре. Я спокойно к этому отношусь. Но когда меня завели в предбанник, где стоят железные скамейки, и сказали — размещайтесь здесь, я была в полном шоке, но решила дождаться утра, надеясь, что тогда что-то начнёт решаться», — рассказала Астафьева.
Там же, по словам сибирячки, была ещё одна женщина с ребёнком. «Мы сдвинули друг к дружке лавки, чтобы можно было лечь вместе с детьми, потому что ширина одной секции — всего 50–60 см. К тому же она скользкая, одеяло с неё скатывается», — продолжила собеседница.
Утром персонал больницы предложил Марии перенести лавку в коридор, где теплее, чем в предбаннике. Теперь на ней лежит только маленькая дочка женщины. Сама Мария может только сидеть рядом и следить, чтобы ребёнок не упал.
«Я не понимаю, почему нет кушеток в нужном количестве, почему нас в таком случае не повезли в Мочище. У меня много вопросов. При этом персонал говорит, что продолжает принимать больных», — поделилась наболевшим сибирячка.
Около 12:00 в больнице началась выписка, но уверенности в том, что дочку переведут в палату, у Марии нет. К тому же женщина опасается, что ребёнок в таких условиях сможет подхватить другие инфекции.
В пресс-службе минздрава НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что в городе наблюдается всплеск заболеваемости ОРВИ.
«Выросло количество детей, которым понадобилась госпитализация в инфекционное отделение детской ГКБ
Новосибирцам при обращении в больницы и поликлиники приходится сталкиваться не только с нехваткой мест, но и с очередями. Так, в сентябре жительница микрорайона ОбьГЭС пожаловалась на большую очередь в детской поликлинике на улице Гидромонтажной, 52. Женщина рассказала, что родителям приходится сидеть по несколько часов, чтобы поставить ребёнку пробу Манту.
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Ольга Власова
Фото предоставлены Марией Астафьевой