Мест нет, спите на лавке: из-за нехватки коек в больнице девочку с ОРВИ положили в коридоре

В первые часы после поступления в больницу дочка Марии спала на железных лавочках в предбаннике
В первые часы после поступления в больницу дочка Марии спала на железных лавочках в предбаннике

Сибирячку вместе с 2-летней дочкой госпитализировали в инфекционное отделение детской больницы № 1 на улице Вертковской — женщине с ребёнком пришлось провести ночь на железных лавках в коридоре. Мама девочки Мария Астафьева вспоминает: в ночь на 4 октября её дочка почувствовала себя плохо. Врачи «скорой» приехали на вызов в Нижнюю Ельцовку и решили госпитализировать девочку.


Марию с дочерью привезли в инфекционное отделение горбольницы около 4:00. В палатах не оказалось свободных мест, дети с родителями лежали в коридорах на кушетках. Для Марии кушетки не нашлось — женщине предложили положить ребёнка на металлическую лавочку и выдали подушку и одеяло.


«Нам сказали, что мест нет, что нас разместят в коридоре. Я спокойно к этому отношусь. Но когда меня завели в предбанник, где стоят железные скамейки, и сказали — размещайтесь здесь, я была в полном шоке, но решила дождаться утра, надеясь, что тогда что-то начнёт решаться», — рассказала Астафьева.


Мария призналась: не ожидала, что столкнётся с такой ситуацией в детской больнице
Мария призналась: не ожидала, что столкнётся с такой ситуацией в детской больнице

Там же, по словам сибирячки, была ещё одна женщина с ребёнком. «Мы сдвинули друг к дружке лавки, чтобы можно было лечь вместе с детьми, потому что ширина одной секции — всего 50–60 см. К тому же она скользкая, одеяло с неё скатывается», — продолжила собеседница.


Утром персонал больницы предложил Марии перенести лавку в коридор, где теплее, чем в предбаннике. Теперь на ней лежит только маленькая дочка женщины. Сама Мария может только сидеть рядом и следить, чтобы ребёнок не упал.


«Я не понимаю, почему нет кушеток в нужном количестве, почему нас в таком случае не повезли в Мочище. У меня много вопросов. При этом персонал говорит, что продолжает принимать больных», — поделилась наболевшим сибирячка.


Около 12:00 в больнице началась выписка, но уверенности в том, что дочку переведут в палату, у Марии нет. К тому же женщина опасается, что ребёнок в таких условиях сможет подхватить другие инфекции.


В пресс-службе минздрава НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что в городе наблюдается всплеск заболеваемости ОРВИ. 


«Выросло количество детей, которым понадобилась госпитализация в инфекционное отделение детской ГКБ № 1. Одномоментное поступление сразу 13 детей потребовало организационных решений для оказания им необходимой медпомощи», — прокомментировали ситуацию в ведомстве, уточнив, что сегодня к 11:00 всех родителей и детей распределили по палатам.


Новосибирцам при обращении в больницы и поликлиники приходится сталкиваться не только с нехваткой мест, но и с очередями. Так, в сентябре жительница микрорайона ОбьГЭС пожаловалась на большую очередь в детской поликлинике на улице Гидромонтажной, 52. Женщина рассказала, что родителям приходится сидеть по несколько часов, чтобы поставить ребёнку пробу Манту. 

Прочтений: 14609
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (220)220
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено