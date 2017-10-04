Погрузчик задавил рабочего на заводе под Новосибирском
На племзаводе «Ирмень» под Новосибирском погиб 62-летний работник — мужчину задавил погрузчик.
«Закладка зерна кукурузы производилась. В какой-то момент задним ходом поехал водитель транспортного средства и совершил наезд на лицо, которое руководило работой. Он скончался», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе регионального СКР. Погибший работал на племзаводе заведующим семяочистительным комплексом. В ведомстве добавили, что за рулём погрузчика «Скорпион 6030» был 43-летний механизатор.
Сейчас следователи выясняют, соблюдали ли рабочие технику безопасности — после этого они решат, будут ли возбуждать уголовное дело.
Другая трагедия на производстве произошла в начале месяца на ТЭЦ-3 в Ленинском районе Новосибирска — там погиб 55-летний слесарь Юрий Бодыль. Мужчину, который в этом году собирался выйти на пенсию, насмерть придавило трубами.
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Алёна Истомина
Фото Олега Малиновского