Погрузчик задавил рабочего на заводе под Новосибирском

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели рабочего
Следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели рабочего

На племзаводе «Ирмень» под Новосибирском погиб 62-летний работник — мужчину задавил погрузчик.


«Закладка зерна кукурузы производилась. В какой-то момент задним ходом поехал водитель транспортного средства и совершил наезд на лицо, которое руководило работой. Он скончался», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе регионального СКР. Погибший работал на племзаводе заведующим семяочистительным комплексом. В ведомстве добавили, что за рулём погрузчика «Скорпион 6030» был 43-летний механизатор. 


Сейчас следователи выясняют, соблюдали ли рабочие технику безопасности — после этого они решат, будут ли возбуждать уголовное дело.


Другая трагедия на производстве произошла в начале месяца на ТЭЦ-3 в Ленинском районе Новосибирска — там погиб 55-летний слесарь Юрий Бодыль. Мужчину, который в этом году собирался выйти на пенсию, насмерть придавило трубами.

Прочтений: 4690
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено