«Яндекс» нашёл самые кривые и короткие улицы Новосибирска

«Яндекс» посчитал количество кривых улиц в разных городах России — Новосибирск оказался в рейтинге на третьем месте.


По числу кривых улиц Новосибирск обогнали только Воронеж и Красноярск. «В Воронеже и Красноярске по 5% кривых улиц от общего числа. В Новосибирске — 2%, но за счёт большого количества улиц он на 3-м месте. Самой кривой в Новосибирске оказалась улица Космонавтов — она сильнее всего отклоняется от прямой линии», — рассказала НГС.НОВОСТИ региональный представитель компании «Яндекс» Наталья Брус.


Самая кривая улица в Новосибирске — улица Космонавтов в Советском районе
Самая кривая улица в Новосибирске — улица Космонавтов в Советском районе


К таким выводам специалисты «Яндекса» пришли, когда изучали улицы России. Во время этого исследования аналитики также выяснили, что в Новосибирске на Яндекс.Карты нанесена 1941 улица.


«По количеству улиц на жителя Новосибирск находится на восьмом месте среди 15 городов-миллионников. Улицы здесь немного короче, чем в других больших городах, — в среднем 746 метров. По этому показателю Новосибирск занимает десятое место», — передают аналитики.


Самая кривая улица Новосибирска — Космонавтов в посёлке Кирово Советского района. У улицы П-образная форма
Самая кривая улица Новосибирска — Космонавтов в посёлке Кирово Советского района. У улицы П-образная форма


Самая длинная улица Новосибирска, по данным сервиса Яндекс.Карты, — Бердское шоссе. Его длина — 20,4 километра. Самая короткая — 6-я Ольховская улица, её протяжённость всего 44 метра.


Длина 6-й Ольховской улицы всего 44 метра, она находится в Кировском районе около речки Тулы
Длина 6-й Ольховской улицы всего 44 метра, она находится в Кировском районе около речки Тулы


493 улицы носят названия, которые встречаются только в Новосибирске. «Получается, что название каждой четвёртой улицы — уникальное. Например, только здесь есть Минорный переулок и Кавалькадная улица. Как минимум каждая десятая улица названа в честь какого-нибудь человека. Например, 3-й переулок Станиславского и 5-й переулок Римского-Корсакова. Названия более 5% улиц связаны с другими городами — например, Самарский переулок и Ташкентская улица», — рассказали в «Яндексе».


«Яндекс» нашёл самые кривые и короткие улицы Новосибирска


Всего аналитики «Яндекса» изучили более 560 тысяч улиц в 43 тысячах населённых пунктов. Средняя длина улицы в России — 708 метров. Самая длинная улица находится в Перми — это улица Восточный обход длиной 22,6 километра. «Назвать самую короткую сложнее — длина как минимум пяти улиц, переулков и тупиков не превышает 31 метра. Самая кривая — Кольцевая улица в городе Морозовск Ростовской области, а самая извилистая — Английская аллея в Павловске: у неё больше всего изгибов», — добавили аналитики.


Разных названий улиц сравнительно немного — около 83 тысяч. Около 11% улиц носят уникальные названия — например, Собачья и Малофонтанная улицы или улица Сосновая Щель встречаются во всей России только один раз. Остальные названия повторяются, причём наиболее популярные используются от 7 тысяч до 11 тысяч раз. Чаще всего встречаются Центральные, Молодёжные и Школьные.


В начале 2017 года агентство дата-журналистики MediaGun назвало самые популярные названия улиц в регионах России, оказалось, что в Новосибирской области самая популярная — Центральная.

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