Новосибирцы начали вяло раскупать новые «айфоны»

Новые «айфоны» в Новосибирске начали продавать на прошлой неделе
Новые «айфоны» в Новосибирске начали продавать на прошлой неделе

Жители Новосибирска начали покупать новые модели «айфона», но особого ажиотажа на iPhone 8 Plus и iPhone 8 продавцы не заметили.


В компании «Связной» отметили, что спрос на новинку такой же, как и на старте продаж предыдущей модели. «А по уровню спроса на "айфон" среди других регионов Новосибирск находится на третьем месте после Казани и Екатеринбурга. Мы берём сравнимые города-миллионники, Москву и Санкт-Петербург мы не сравниваем — там людей больше», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель пресс-службы компании «Связной» Сергей Тихонов.


В двух других сетях магазинов электроники Новосибирска огромного спроса на новые модели не заметили.


«Я бы назвал его (спрос. — Е.Г.) обычным. Аппараты — не бюджетной ценовой категории, поэтому спрос стандартный, как на флагманские модели. Какого-то ажиотажа в виде очередей с палатками не наблюдается», — рассказал сотрудник коммерческого отдела сети DNS Иван Моисеев.


Коммерческий директор «Техносити» Сергей Которов рассказал, что тоже не замечает особого спроса. Кроме того, по его словам, в магазины сети новые «айфоны» поступили в небольшом количестве. «Особого спроса нет во всём мире, модель восьмая — переходная», — отметил Которов.


В «Связном» и DNS отказались называть количество проданных в магазинах «айфонов», сославшись на коммерческую тайну. Которов примерно оценил количество проданных смартфонов в «несколько десятков».


На сайте «Связного» стоимость Apple iPhone 8 Plus начинается от 64 990 рублей, а на Apple iPhone 8 — от 56 990 рублей. В DNS Apple iPhone 8 Plus стоит от 64 999 рублей, а iPhone 8 — 56 999 рублей. В «Техносити» цена на восьмую модель «айфона» — от 54 990 рублей, на версию с большей диагональю дисплея — от 64 990 рублей.


Сразу после анонса новых «айфонов» в середине октября в Новосибирске снизились цены на предыдущие модели смартфонов от Apple.

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