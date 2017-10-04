Новосибирскую дачницу отдали под суд за прописку для 35 мигрантов

Женщина прописала в доме 35 мигрантов

В Новосибирске перед судом предстанет 61-летняя горожанка — её обвиняют в оформлении фиктивной прописки для 35 иностранцев.





«Женщина сообщила в органы, что указанные лица проживают в принадлежащем ей доме, расположенном на территории садового общества в Ленинском районе. Однако фактически иностранцы там не проживали», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







Как отметили в ведомстве, женщина прописывала у себя мигрантов с июля 2015 года по апрель 2016 года. Мошенничество с пропиской обнаружили оперативники.





Уголовное дело в отношении хозяйки дома направлено в суд. По статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранных граждан) женщине грозит до трёх лет лишения свободы.





Новосибирцы часто попадаются на подделке документов. Так, в августе 56-летний предприниматель получил три года тюрьмы за «устройство» на работу 240 гастарбайтеров. Мужчина находил «клиентов» на вещевом рынке, договаривался с ними и делал все документы — от трудового договора до справки о доходах. За услуги брал от полутора до двух тысяч рублей в месяц. В прошлом году другой новосибирец подделал штамп о прописке, чтобы устроить ребёнка в престижную школу. Суд приговорил мужчину к штрафу в 13 тысяч рублей.