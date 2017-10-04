Центр Новосибирска окутало дымом
Утром 4 октября на улице Максима Горького недалеко от театра «Глобус» произошёл пожар — над центром Новосибирска поднялся дым.
Фотографии пожара, сделанные с Октябрьской магистрали, читатель НГС.НОВОСТИ прислал в редакцию после 10:00.
Как подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, к пожарным поступил вызов на улицу Серебренниковскую, 29. Подробности случившегося пока неизвестны.
10:30
В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что пожар произошёл не на Серебренниковской, а в соседнем здании — на улице Максима Горького, 78. По данным справочника 2ГИС, в этом здании работают 10 организаций, в том числе НИИ измерительных приборов, Банк ВТБ 24 и литературный магазин «КапиталЪ».
«Горение происходило в реконструируемой части здания на четвёртом этаже. Никто не пострадал. До прибытия пожарной охраны эвакуировались двадцать человек», — рассказали в МЧС.
В пресс-службе добавили, что пожарные выехали на место в 9:58. Очевидцы потушили пожар ещё до прибытия пожарной охраны.
В конце прошлой недели столб чёрного дыма поднялся над микрорайоном ОбьГЭС — там горел металлический ангар на территории промышленного предприятия.
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Ольга Хмелевская
Фото читателя НГС