Центр Новосибирска окутало дымом

Пожар произошёл на улице Максима Горького
Пожар произошёл на улице Максима Горького

Утром 4 октября на улице Максима Горького недалеко от театра «Глобус» произошёл пожар — над центром Новосибирска поднялся дым.


Фотографии пожара, сделанные с Октябрьской магистрали, читатель НГС.НОВОСТИ прислал в редакцию после 10:00.


Как подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, к пожарным поступил вызов на улицу Серебренниковскую, 29. Подробности случившегося пока неизвестны.


10:30 

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что пожар произошёл не на Серебренниковской, а в соседнем здании — на улице Максима Горького, 78. По данным справочника 2ГИС, в этом здании работают 10 организаций, в том числе НИИ измерительных приборов, Банк ВТБ 24 и литературный магазин «КапиталЪ».


«Горение происходило в реконструируемой части здания на четвёртом этаже. Никто не пострадал. До прибытия пожарной охраны эвакуировались двадцать человек», — рассказали в МЧС.


В пресс-службе добавили, что пожарные выехали на место в 9:58. Очевидцы потушили пожар ещё до прибытия пожарной охраны. 


Пожарные уже выехали на место
Пожарные уже выехали на место


В конце прошлой недели столб чёрного дыма поднялся над микрорайоном ОбьГЭС — там горел металлический ангар на территории промышленного предприятия.

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