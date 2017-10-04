На перекрёстке Бориса Богаткова отключились светофоры

Светофоры включатся только в конце рабочего дня
Светофоры включатся только в конце рабочего дня

Утром 4 октября на перекрёстке улиц Богаткова и Воинской в Октябрьском районе Новосибирска перестали работать светофоры.


«Все службы уведомлены об отключении, ГИБДД в том числе», — пояснили НГС.НОВОСТИ в специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).


В учреждении уточнили, что светофоры отключились в 9:00. Это случилось из-за того, что энергетики проводят плановые работы на электросетях. Предполагается, что отключение продлится до 18:00.


Порой отключение светофоров сбивает водителей с толку и тормозит движение на дорогах. Так, на прошлой неделе аварийное отключение светофоров на пяти перекрёстках привело к серьёзным пробкам в Заельцовском районе.

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