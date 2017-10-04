Рядом с белорусской ярмаркой у вокзала выросли горы мусора

На площади перед новосибирским вокзалом появились горы мусора — их заметили у лотков белорусской ярмарки и рядом с мусорными баками.





Коробки свалены сразу за лотками возле мусорок





«Я выхожу с пригородного вокзала каждое утро, и у выхода с метро стоят мусорные баки. Думаю, что вывозят только тот мусор, что в баках, а тот, что лежит рядом — никому не интересен», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ читатель, представившийся Алексеем.





Ещё одно сообщение на почту редакции по поводу антисанитарной обстановки в районе ярмарки прислала сибирячка по имени Ольга. «Палатки, коробки везде валяются, грязь. Грязный, уродливый город торгашей соорудили прямо у ворот Новосибирска, чтобы все это видели», — написала женщина.





Читательницу возмутило большое количество валяющихся коробок рядом с палатками





Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратился в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию. В пресс-центре попросили прислать запрос.







Белорусская ярмарка открылась на площади Гарина-Михайловского в субботу, 30 сентября. В Новосибирск приехали представители 28 белорусских предприятий, они привезли еду, обувь, трикотаж, швейные изделия и сувениры. Торговля закончится 8 октября.





В прошлом году белорусская ярмарка проходила у ТЦ «Аркада». Губернатор Владимир Городецкий положительно отнёсся к ней, но раскритиковал площадку, которая была в центре Новосибирска. «<...>центральная площадь должна быть образцом всегда, а не аббревиатурой торгового момента», — сказал тогда глава региона.