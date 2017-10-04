Новосибирские полицейские вернулись из долгой командировки на Северный Кавказ

Полицейские полгода провели в Республике Дагестан

Новосибирские полицейские вернулись с командировки на Северный Кавказ — полгода они несли службу в Республике Дагестан.





«Полицейские проводили досмотры и проверяли документы, чтобы найти лиц, находящихся в розыске, похищенный автотранспорт, запрещенные к обороту предметы и вещества», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. Также сотрудники помогали своим кавказским коллегам поддерживать общественный порядок.





На вокзале Новосибирск-Главный в ночь на 3 октября полицейских встречали родственники, друзья и коллеги. Сводный отряд полиции сошёл с поезда под звуки оркестра.





Особо отличившимся сотрудникам полиции вручили награды





Полицейских встречали под звуки оркестра





Исполняющий обязанности заместителя начальника полиции областного главка Юрий Золотов вручил некоторым сотрудникам нагрудные знаки МВД России «За отличие в службе в особых условиях» и почётные грамоты.







Сибирячки пришли на вокзал, чтобы встретить своих мужей





Пробывшие в командировки сотрудники ГУ МВД успели соскучиться и по коллегам





После короткого отдыха вернувшиеся из командировки сотрудники полиции вновь приступят к исполнению своих служебных обязанностей в Новосибирской области, пояснили в полиции.







После недолгого отдыха вернувшиеся с Северного Кавказа сотрудники полиции вновь вернутся к работе





На Северный Кавказ полицейских отправляют регулярно. Так, в прошлом году сводный отряд областного ГУ МВД полгода провёл в Чеченской Республике.