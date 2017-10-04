Новосибирские полицейские вернулись из долгой командировки на Северный Кавказ
Новосибирские полицейские вернулись с командировки на Северный Кавказ — полгода они несли службу в Республике Дагестан.
«Полицейские проводили досмотры и проверяли документы, чтобы найти лиц, находящихся в розыске, похищенный автотранспорт, запрещенные к обороту предметы и вещества», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. Также сотрудники помогали своим кавказским коллегам поддерживать общественный порядок.
На вокзале Новосибирск-Главный в ночь на 3 октября полицейских встречали родственники, друзья и коллеги. Сводный отряд полиции сошёл с поезда под звуки оркестра.
Исполняющий обязанности заместителя начальника полиции областного главка Юрий Золотов вручил некоторым сотрудникам нагрудные знаки МВД России «За отличие в службе в особых условиях» и почётные грамоты.
После короткого отдыха вернувшиеся из командировки сотрудники полиции вновь приступят к исполнению своих служебных обязанностей в Новосибирской области, пояснили в полиции.
На Северный Кавказ полицейских отправляют регулярно. Так, в прошлом году сводный отряд областного ГУ МВД полгода провёл в Чеченской Республике.
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Ольга Власова
Фото 54.мвд.рф