На площади Труда встали троллейбусы

Троллейбусы встали перед наземным пешеходным переходом 
Троллейбусы встали перед наземным пешеходным переходом 

Рано утром 4 октября в Новосибирске образовался серьёзный транспортный затор в районе площади Труда. 


«У троллейбуса № 4 слетели рога, он зацепился за другой провод, теперь его КамАЗом пытаются оттянуть, но пока ничего не получается», — рассказали специалисты службы аварийных комиссаров «Альянс».


По данным Яндекс.Пробок на 7:20 утра в затор попали автомобилисты и общественный транспорт на улицах Ватутина, Широкая и Станиславского. Скорость потока на этих магистралях упала до 5 км/ч. 


Пробка на улице Станиславского начинается от перекрёстка с улицей Титова 
Пробка на улице Станиславского начинается от перекрёстка с улицей Титова 


Похожий транспортный коллапс образовался пару недель назад в Дзержинском районе Новосибирска на улице Бориса Богаткова. В районе остановки «Кафе "Лада"» также встали троллейбусы, но тогда это случилось из-за ДТП. 

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