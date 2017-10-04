На площади Труда встали троллейбусы

Троллейбусы встали перед наземным пешеходным переходом

Рано утром 4 октября в Новосибирске образовался серьёзный транспортный затор в районе площади Труда.





«У троллейбуса № 4 слетели рога, он зацепился за другой провод, теперь его КамАЗом пытаются оттянуть, но пока ничего не получается», — рассказали специалисты службы аварийных комиссаров «Альянс».





По данным Яндекс.Пробок на 7:20 утра в затор попали автомобилисты и общественный транспорт на улицах Ватутина, Широкая и Станиславского. Скорость потока на этих магистралях упала до 5 км/ч.





Пробка на улице Станиславского начинается от перекрёстка с улицей Титова





Похожий транспортный коллапс образовался пару недель назад в Дзержинском районе Новосибирска на улице Бориса Богаткова. В районе остановки «Кафе "Лада"» также встали троллейбусы, но тогда это случилось из-за ДТП.