На площади Труда встали троллейбусы
Рано утром 4 октября в Новосибирске образовался серьёзный транспортный затор в районе площади Труда.
«У троллейбуса
По данным Яндекс.Пробок на 7:20 утра в затор попали автомобилисты и общественный транспорт на улицах Ватутина, Широкая и Станиславского. Скорость потока на этих магистралях упала до 5 км/ч.
Похожий транспортный коллапс образовался пару недель назад в Дзержинском районе Новосибирска на улице Бориса Богаткова. В районе остановки «Кафе "Лада"» также встали троллейбусы, но тогда это случилось из-за ДТП.
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Ольга Власова
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс» (1), скрин yandex.ru/maps (2)