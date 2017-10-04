В начале ноября новосибирцы будут отдыхать три дня подряд

День народного единства 2016

В этом году День народного единства подарит горожанам три выходных дня, сообщает пресс-центр Федеральной службы по труды и занятости со ссылкой Ивана Шкловца — заместителя руководителя Роструда.







«В связи с тем, что в этом году 4 ноября выпадает на субботу, которая является выходным днем, и переносится на ближайший рабочий день, понедельник 6 ноября также будет выходным», — цитирует чиновника пресс-служба Роструда.







Накануне праздника, в пятницу 3 ноября, рабочий день будет официально сокращен на один час: «В результате в первую неделю ноября россиян ожидают три выходных дня – 4, 5 и 6 ноября», — резюмирует ведомство.







День народного единства можно отпраздновать по-разному. Например, посетив Горнизонный дом офицеров, в котором после реконструкции планируют открыть исторический парк «Россия. Моя история».

