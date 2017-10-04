В начале ноября новосибирцы будут отдыхать три дня подряд

День народного единства 2016
День народного единства 2016

В этом году День народного единства подарит горожанам три выходных дня, сообщает пресс-центр Федеральной службы по труды и занятости со ссылкой Ивана Шкловца — заместителя руководителя Роструда.


«В связи с тем, что в этом году 4 ноября выпадает на субботу, которая является выходным днем, и переносится на ближайший рабочий день, понедельник 6 ноября также будет выходным», — цитирует чиновника пресс-служба Роструда.


Накануне праздника, в пятницу 3 ноября, рабочий день будет официально сокращен на один час: «В результате в первую неделю ноября россиян ожидают три выходных дня – 4, 5 и 6 ноября», — резюмирует ведомство.


День народного единства можно отпраздновать по-разному. Например, посетив Горнизонный дом офицеров, в котором после реконструкции планируют открыть исторический парк «Россия. Моя история». 

Прочтений: 369
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено